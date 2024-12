Gemma Galgani ha un crollo emotivo dopo un confronto con Fabio Cannone: anticipazioni Uomini e Donne

Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne e come sempre Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di ciò che succederà nelle prossime puntate. A distanza di 24 ore dall’addio definitivo oggi c’è stato un nuovo confronto tra Gemma e Fabio. La conoscenza tra la dama ed il cavaliere sembrava procedere a gonfie vele fino a quando non sono venute fuori delle segnalazioni sul fatto che l’uomo stesse frequentando una donna al di fuori del programma. Da lì si è rotto qualcosa ed è finita tra Gemma Galgani e Fabio Cannone.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 dicembre 2024/ Torna Mario Cusitore, bacio tra Martina e…

Ieri Fabio ha portato e letto una lettera indirizzata alla dama in cui l’accusava di essere falsa, bugiarda e attenta solo alle telecamere. Oggi c’è stato un nuovo confronto ma la situazione non si è sistemata. Stando alle anticipazioni, Gemma Galgani ha avuto un crollo emotivo sia perché ancora legata al cavaliere che per le modalità con cui si chiusa la loro conoscenza ma ciò non ha favorito nessun chiarimento. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma tra Gemma e Fabio e il cavaliere quasi certamente lascerà il parterre del Trono Over di Uomini e Donne.

Fabio Cannone, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che dice ti amo a Gemma Galgani/ La reazione di lei

Uomini e Donne anticipazioni, Tina attacca Gemma e riballa con Fabio

E non è finita qui perché stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne Gemma Galgani non solo è crollata per la rottura con Fabio ma è finita anche sotto attacco di Tina Cipollari. La storica opinionista, infatti, ha criticato aspramente la dama torinese per il suo comportamento ed i suoi atteggiamenti e poi ha fatto un ballo con il cavaliere (proprio come nella registrazione di martedì scorso). Insomma è finita di nuovo con un nulla di fatto la conoscenza di Gemma che è ancora single ed, al momento, senza cavalieri pronti a corteggiarla.