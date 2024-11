Segnalazione contro Fabio, nuovo cavaliere di Gemma Galgani a Uomini e Donne: cos’è successo in studio

Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Anche la frequentazione con Fabio, cavaliere che sta conoscendo ormai da un po’ di settimane, sembra destinata alla conclusione. Stando alle anticipazioni della nuova registrazione, riportate da Lorenzo Pugnaloni, la storica dama ha ricevuto una segnalazione molto pesante sul cavaliere, da lei poi riportata in studio. Dopo un filmato dedicato ai doni ‘hot’ fatti da Tina Cipollari a Gemma per la sua possibile notte d’amore con Fabio, la dama di Torino ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione secondo la quale il cavaliere avrebbe già una donna in Spagna.

Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Falsa e bugiarda. Ti sei inventata un lavoro"

Spiazzante è stata però la reazione dell’uomo alle parole di Gemma Galgani. Il cavaliere ha infatti chiesto alla dama di non fare ispezioni nella sua vita privata, tuttavia non ha smentito l’effettiva presenza di una compagna ad attenderlo in Spagna.

Gemma e Fabio lasciano lo studio di Uomini e Donne

Senza, dunque, smentire o confermare la segnalazione, Fabio si è alzato dalla sua seduta al centro dello studio e lo ha definitivamente abbandonato. Sorpresa, Gemma Galgani lo ha seguito fuori, ma nessuno dei due ha poi fatto ritorno. Non sappiamo, al momento, cosa sia accaduto dietro le quinte e cosa si siano detti i due volti di Uomini e Donne. Ciò che è certo è che Gemma avrà chiesto spiegazioni al cavaliere in merito a questa misteriosa donna presente nella sua vita. Che questo evento abbia segnato l’ennesima brusca e brutta rottura per la dama? Tutte cose che scopriremo con la prossima registrazione.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 novembre 2024/ Bacio tra Gemma Galgani e Fabio