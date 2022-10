Uomini e donne, Gemma Galgani: “Ho perso un figlio”/ La rivelazione choc

Gemma Galgani, ex di Giorgio Manetti, svela il suo dramma: la rivelazione extra-Uomini e donne

Mentre tra le pagine di Nuovo l’ex storico conosciuto a Uomini e donne, Giorgio Manetti, le riserva frecciatine a distanza, Gemma Galgani rivela di aver perso un figlio. L’occasione che la dama ha per fare la rivelazione sul dramma vissuto in passato é una nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine, che segue a diversi interventi a mezzo stampa dove lei non si é mai risparmiata sul tema della mancata maternità. All’età di 72 anni, può dirsi la dama protagonista per antonomasia del trono over del dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, complici i suoi continui dissapori con l’opinionista della trasmissione Tina Cipollari, eppure -anche se non si direbbe dalla sua irrefrenabile voglia di mettersi in discussione, anche in amore- dietro i sorrisi la torinese nasconde una realtà drammatica legata alla perdita di un figlio. Quando era ancora in età fertile, infatti, Gemma Galgani ha subito un aborto spontaneo, un dramma che l’ha segnata nel profondo, così come lei stessa ha rivelato tra le colonne del magazine dedicato alle vicende e i protagonisti di Uomini e donne: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso”, fa sapere la veterana del trono over, a Uomini e donne.

Gli altri motivi della mancata maternità di Gemma Galgani

Una notizia del tutto inaspettata, peraltro scioccante, per i fedeli telespettatori di Uomini e donne, che all’epoca della perdita del feto ha annichilito Gemma Galgani sotto il peso della grande occasione di maternità sfumata. Tanto che persino la psicoanalisi non l’aiutava a riprendersi dal dolore. Nel corso degli anni, incalzata sulla mancata maternità, Gemma ha in passato dichiarato di non essere diventata mamma per il fatto di non aver trovato il compagno giusto nella sua vita. Ha riferito, poi, di aver trovato a 40 anni la persona che cercava, di nome Marcello. E nella rivelazione datata 2016, la Galgani dichiarava di non aver messo su famiglia per il pregiudizio generale secondo cui fare un figlio a 40 anni sia “considerato troppo tardivo”. La notizia della perdita di un figlio, quindi, giunge 6 anni dopo la rivelazione del pregiudizio che avrebbe in qualche modo ostacolato il sogno di maternità custodito nel cassetto di Gemma Galgani.

