Uomini e Donne / Gemma Galgani triste sui social: “Sempre nel mio cuore” (Trono Over)

Come sta trascorrendo queste vacanze Gemma Galgani? La dama del trono Over di Uomini e Donne non dimentica mai i suoi follower e, sui social, nonostante gli impegni e il periodo estivo ormai iniziato, dedica loro sempre un pensiero. L’ultimo post pubblicato su Instagram è però molto triste. Momenti di malinconia per Gemma che ricorda uno dei suoi più grandi amori: il suo gattino Piripicchio. “Al mio “pelosetto ” non so come dire grazie per tutti i momenti meravigliosi che mi ha regalato – scrive la Galgani con malinconia, e aggiunge – ed ora lo sento ugualmente vicino da lassù con il suo chiassoso silenzio ! Piri per sempre nel mio cuore!” Un pensiero fisso per la dama di Uomini e Donne, che ultimamente ha preoccupato i suoi tantissimi fan a causa dell’assenza dai social.

UOMINI E DONNE, GEMMA GALGANI HA UN NUOVO AMORE?

Gemma Galgani è tornata a fare capolino sui social proprio negli ultimi giorni dopo una breve assenza che aveva allarmato i suoi fan. La dama di Uomini e Donne ha scritto un lungo messaggio che a qualcuno è parso contenere un indizio su un possibile nuovo amore. “Apprezziamo ciò che abbiamo vissuto, ciò che abbiamo oggi, quello che ci aspetta, l’attesa nell’aspettare. – ha scritto la Galgani su Facebook, per poi aggiungere – apprezziamo i piccoli gesti che circondano le nostre giornate che senza accorgercene viviamo e non vogliamo… apprezziamo la luce del sole che senza di lei vivremo al buio… apprezziamo la strada che ogni giorno percorriamo… apprezziamo il cibo che ogni giorno ci sfama… insomma appreziamo la vita perché è unica!”. Una positività che potrebbe essere dovuta a nuove conoscenze…

