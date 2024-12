Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 dicembre 2024: Mario torna e frequenta Prasanna Conti e Valentina

Una nuova puntata di Uomini e Donne come sempre andrà in onda oggi, 12 dicembre 2024, a partire dalle 14.45 circa e si scoprirà che cosa accadrà ai vari protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico. Maria De Filippi terrà le fila delle vicende sentimentali del parterre mentre a commentare con toni anche accessi ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti. Oggi verrà trasmessa la seconda parte della registrazione del 3 dicembre. Nella puntata di ieri c’è stato il duro confronto tra Fabio Cannone e Gamma Galgani, con quest’ultimo che ha scritto una lettera al veleno per la dama torinese ed il bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Le anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, invece, svelano che ampio spazio avrà Mario Cusitore, tornato in studio dopo averlo abbandonato “in solidarietà” di Alessio Pecorelli. Quest’ultimo dopo essere finito al centro di segnalazioni su una presunta fidanzata è rimasto senza corteggiatrici e Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare il Trono. Cusitore, anche lui al centro di segnalazioni e polemiche e avvistato negli stessi locali dell’ex tronista, ha lasciato il programma per dimostrargli vicinanza. Tuttavia, il suo non è stato un addio definitivo ed infatti è ritornato in studio. Mario Cusitore sta conoscendo meglio Prasanna Conti e Valentina, due dame storiche del parterre.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 12 dicembre 2024, si scopre che nel parterre di dame e cavalieri del Trono Over ci saranno tanti risvolti interessanti. Innanzitutto Diego D. continuerà ad essere diviso tra Sabrina e Valentina. È uscito con la prima ma ha dato il suo numero anche a Valentina ma lei non ha accettato. Si parlerà anche di Alessio Pili Stella che chiuderà la conoscenza con tutte le tre dame che stava conoscendo: Francesca, Agnese e Valentina e rimarrà nuovamente solo in studio.

Infine catalizzerà l’attenzione anche la frequentazione tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino. I due si stanno continuando a conoscere, hanno dormito insieme, ma secondo la dama è come se il cavaliere avesse invaso i suoi spazi. Nonostante questo, però, racconteranno al centro studio di aver preparato l’albero di Natale insieme. la dama, sapendo che questo Natale sarebbe stato complicato per Diego, è voluta stargli vicino in questo momento.

Non è chiaro se nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 12 dicembre 2024, si parlerà anche del Trono di Francesca Sorrentino. La tronista ed ex volto di Temptation Island deciderà di andare in camerino da Gianmarco per chiarire. Dopo una piccola discussione, riusciranno a fare la pace? Lei aveva detto al corteggiatore di essere troppo plateale e di avere bisogno di piccoli gesti, ma importanti. È possibile seguire la puntata di Uomini e Donne anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty Tv sono disponibili interviste, backstage e contenuti esclusivi.