Uomini e donne, Gionatan Giannotti diventerà papà/ “Il giorno più bello della mia vita”

Gionatan Giannotti diventerà padre: l’annuncio sui social

Fiocco in casa dell‘ex tronista di Uomini e Donne, che sui social ha annunciato la gravidanza della compagna Giulia Simi, notizia condivisa con tutti quei fan che hanno fatto la sua conoscenza nel dating show di Maria De Filippi diversi anni fa, Gionatan Giannotti ha poi preferito far spegnere i riflettori dopo la sua partecipazione al programma di Canale Cinque, ma una fetta di fan gli è sempre rimasta fedele e non ha mai perso occasione per seguire la vita dell’ex volto del format di Mediaset.

Gionatan Giannotti ha annunciato a tutti che molto presto diventerà papà e lo ha fatto con un commovente messaggio: “Il giorno più bello della mia vita, 17 gennaio 2024, quando abbiamo fatto la prima ecografia c’era solo la tua casetta che si stava formando e io ero completamente fuori di testa e innamorato perso, sai amore mio, ho un diario che scrivo da quel giorno, con tutti i miei pensieri, i miei sogni e la voglia infinita di conoscerti” ha scritto l’ex tronista a corredo di un video pubblicato su Instagram.

L’ex tronista di Uomini e Donne e la commovente lettera alla figlia in arrivo

Ancora qualche mese di attesa, poi per Gionatan Giannotti e la compagna di vita Giulia Simi, che presto metterà al mondo la prima figlia Isabel. L’ex protagonista del dating show di Canale Cinque, nel quale si fidanzò con Laura Addis nel 2008-09, ha speso parole dall’elevato tasso emotivo nei confronti della piccola che presto potrà abbracciare: “Hai rivoluzionato la mia vita, il mio modo di pensare e di affrontare le cose, sei il pensiero e l’attesa più bella, ti aspettiamo mia dolce Isabel”.

Gionatan Giannotti ha poi colto l’occasione di fare gli auguri alla fidanzata: “A te splendida mamma tu sai che nascevi il 14 luglio del 1995, oggi lo festeggi co la tua bambina dentro di te, credo che non ci sia cosa più spettacolare e magica di questa, vi amo all’infinito” si legge nel lungo post dell’ex tronista.











