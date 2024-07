Uomini e Donne, Brando Ephrikian rivela: “Abbiamo un rapporto litigarello”/ “Spero di piacere a sua madre”

Brando Ephrikian racconta la sua storia con Raffaella

L’amore tra i due ex volti di Uomini e Donne prosegue nel migliore dei modi, la coppia sta facendo passi in avanti importanti e tra Brando Ephrikian e la fidanzata Raffaella Scuotto sarebbero scattate anche le presentazioni in famiglia. Intervenuto nelle scorse ore su Instagram, il nipote d’arte ha parlato delle sue affinità con la ragazza, nonostante inizialmente sembrava fosse poco propenso ad intraprendere una storia con lei, rispondendo ad alcune domande dei follower, Ephrikian ha ammesso: “Sono contento di non esseri fermato alla prima impressione, in generale con le persone non bisogna fermarsi alle apparenze, visto che restano appunto tali”. E sul rapporto con la ragazza ha confidato: “E’ litigarello, complice e allegro”.

Morbo di Basedow, malattia di Vittoria Belvedere/ "Non c'è stato rischio di vita"

Brando Ephrikian ha poi svelato di aver conosciuto la famiglia di Raffaella Scuotto: “Inizialmente non dico che ero preoccupato, ma un po’ agitato, sono situazioni delicate quelle in ambito familiare, ma devo dire che sono molto felice” ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Matrimonio in arrivo per Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto?

Chissà che presto tra i due ex volti del dating show condotto da Maria De Filippi non possa nascere qualcosa di ancora più forte, visto che sembrano lievitare le voci su un possibile matrimonio tra i due protagonisti di Uomini e donne. Nei giorni scorsi Brando Ephrikian si è soffermato sul legame con la fidanzata Raffaella Scuotto: “Sono felice della complicità che si sta creando ogni giorno di più, sto scoprendo una persona matura, grande, responsabile ma che sa anche giocare e viversi la sua età” ha detto in una intervista rilasciata a Casa Lollo.

Vittoria Belvedere malattia, come sta?/ "Mi è esplosa la tiroide, operata d'urgenza"

L’ex tronista ha poi scatenato i sogni dei fan, lasciandosi andare a una confessione esplosiva: “Prossimamente io e lei ci sposiamo” parole che non sono state seguite da altri dettagli ma che la dicono lunga sulla voglia della coppia di continuare a viversi











© RIPRODUZIONE RISERVATA