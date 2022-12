Uomini e donne, Gloria Nicoletti ci riprova con Riccardo Guarnieri/ Il dietrofront

Uomini e donne, Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: che succede?

Mentre i telespettatori si dicono in trepidante attesa per il ritorno TV di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio 2023 su Canale 5, Gloria Nicoletti torna sui suoi passi con Riccardo Guarnieri. Al trono over, la dama aveva recentemente chiuso i rapporti con il conoscente intimo Riccardo Guarnieri, dopo che lui aveva ammesso di non corrispondere i suoi sentimenti, dicendosi tuttavia disposto a proseguire la loro conoscenza. Ma in occasione delle nuove registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 29 dicembre 2022, come anticipato dagli annessi spoiler TV ripresi da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, la dama diventa protagonista di un inaspettato dietrofront. Gloria Nicoletti torna sui suoi passi con Riccardo Guarnieri, dando testimonianza di aver cercato il cavaliere in intimità. La donna ha infatti voluto concedersi una nuova chance in amore con il tarantino, chiedendogli di tornare a uscire in esterna insieme. Riccardo ha accettato l’invito, rendendosi disponibile. Una svolta che Maria De Filippi commenta in puntata, in modo piuttosto critico. A detta della conduttrice, Riccardo avrebbe accettato di tornare a uscire con Gloria solo per una smania di possesso, per evitare che lei lo dimenticasse per il nuovo conoscente Umberto. E tornata in studio, Gloria fa sapere di aver troncato sul nascere la conoscenza avviata con Umberto, perché con lui “non é scattata la scintilla della passione”.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti vicini all’esclusiva di coppia?

Che Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti siano prossimi all’esclusiva di coppia e ad uscire insieme dal trono over di Uomini e donne? Chissà. Non é da escludersi che Riccardo Guarnieri voglia gettarsi alle spalle il ricordo dell’ex storica Ida Platano, concedendosi alla corte serrata di Gloria Nicoletti. Certo é che la dama si dica custode di un sentimento forte nutrito nei riguardi del cavaliere storico, protagonista al trono over di Uomini e donne.

