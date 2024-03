Riccardo Guanieri, stoccata all’ex Ida Platano: “Il mio presente è con un’altra”/ “Parla ancora del passato…”

Riccardo Guarnieri rompe il silenzio sul possibile ritorno a Uomini e Donne e lancia una stoccata a Ida Platano

Riccardo Guarnieri è lontano da Uomini e Donne da molti mesi ormai, ma la sua presenza continua ad aleggiare nello studio di Canale 5. Per mesi si è vociferato di un suo possibile ritorno in studio, soprattutto quando Ida Platano è stata eletta nuova tronista del programma di Canale 5. Di questo tanto discusso ritorno si è parlato anche a Verissimo, durante l’intervista di Ida Platano e Gemma Galgani.

Ida Platano, caramelle e biglietto per Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Lui torna in studio

A entrambe è stata chiesta da Silvia Toffanin un’opinione sul possibile ritorno di Riccardo a Uomini e Donne. “Non so cosa dirti. – ha detto Ida – Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forti e indimenticabili, che quando se ne parla mi fanno certi effetti ancora, ma quello adesso è passato.”

Ida Platano e Gemma Galgani a Verissimo: “Amicizia vera e solida!”/ La tronista: “Se tornasse Riccardo…”

Riccardo Guarnieri è fidanzato: “Non capisco perché c’è chi parla ancora del passato”

Più preoccupata è apparsa invece Gemma Galgani, che sul possibile ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha detto: “C’è una certa preoccupazione, perché non sono stati momenti facili per Ida, tutto il percorso con Riccardo. So bene quanto sia stato forte il suo malessere ed è proprio in quel periodo che le sono stata tanto vicina, c’era un vuoto proprio sentimentale, non c’era quello che lei desiderava, cioè l’amore contraccambiato nella misura in cui lei ha bisogno e merita oltretutto, quindi preferirei non rivederlo.”

Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano sono fidanzati?/ Come sono i rapporti oggi

Le parole di Ida Platano in primis, così come quelle di Gemma, sono arrivate dritte dritte a Riccardo Guarnieri, che con una story pubblicata su Instagram ha così replicato: “Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”. L’ex cavaliere del trono Over, dunque, non solo conferma di essere fidanzato, ma smentisce la possibilità di un ritorno a Uomini e Donne, lanciando una chiara stoccata alla sua ex.













© RIPRODUZIONE RISERVATA