Uomini e donne, Ida e Gemma si riuniscono / Tina le stronca!

Ida Platano e Gemma Galgani unite oltre Uomini e donne

Nonostante le distanze tra loro dovute alla pausa estiva in corso di Uomini e donne, format che le ha unite in un vincolo d’amicizia molto forte, Ida Platano e Gemma Galgani tornano a vedersi, riconfermandosi amiche per la pelle al di là del contesto tv del dating-show di Maria De Filippi. Nonostante Ida pare abbia rubato in più occasioni la scena a Gemma nell’ultima stagione tv di Uomini e donne, complice il suo riavvicinamento in trasmissione a Riccardo Guarnieri, storico ex della bresciana , Gemma continua a mostrarsi molto legata alla Platano e viceversa, e reduce da una vacanza trascorsa in Germania con alcuni familiari, riattivatasi sui social la parrucchiera ha fatto sapere ai follower di essere con l’amica per la pelle torinese. “Volete sapere chi c’è con me? Siete pronti? La mia amica”, svela la parrucchiera di Brescia. “Eccoci di nuovo insieme”, dichiara poi Gemma, facendo eco a Ida. La torinese fa quindi sapere che con Ida vorranno trascorrere delle giornate insieme. Un video ricco di particolari sul conto delle storiche dame di Uomini e donne, che viene in queste ore condiviso dalla pagina Uomini e donne classico e over su Instagram e che l’acerrima nemica di Gemma nonché opinionista a Uomini e donne, Tina Cipollari, così commenta al vetriolo: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”.

Uomini e Donne, chi ci sarà nella prossima edizione?/ Riccardo e Biagio verso l'addio, Ida e Gemma…

La stoccata di Tina Cipollari divide

Insomma un’esternazione che sembra voler essere una frecciatina al veleno destinata alle due dame del trono over, con dei rimandi velati alle frequentazioni intime ad oggi avviate e poi naufragate a Uomini e donne, quasi come a voler bollare le due amiche come il duo delle sfortune in amore del trono over. Nel frattempo, il commento di Tina divide l’opinione del web, tra chi sostiene in toto la stoccata velata dell’opinionista tv e chi invece invita la vamp a non sentenziare in modo gratuito sull’amicizia tra le due amiche.

