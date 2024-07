Uomini e Donne, l’ex dama Valentina Autiero sbotta sui social: “Persone poco coerenti”/ “Colpa mia…”

Uomini e Donne ci ha salutati alcune settimane fa con appuntamento al prossimo autunno per la nuova stagione del dating show di Canale 5. In attesa di conoscere chi saranno i nuovi protagonisti, c’è un ex volto del trono over che sta agitando le acque sui social con un messaggio postato di recente e che sembra avere tutte le carte in regola per essere considerato come sfogo: stiamo parlando di Valentina Autiero, una delle dame più iconiche della trasmissione.

Ida Platano, insulti per il suo fisico: "Caviglie come zamponi"/ Lei sbotta: "Soffro di una patologia"

Valentina Autiero ha avuto un percorso piuttosto lungo a Uomini e Donne, purtroppo, vivendo anche delle dure scottature amorose che in alcune occasioni hanno portato l’ex dama a lasciare il dating show. Ad oggi, il cuore della donna sembra ancora libero e in cerca dell’amore tanto agognato ma – come riporta Isa e Chia – ad attirare l’attenzione è stato un post pubblicato sui social caratterizzato da uno sfogo con tanto di frecciatine annesse.

Maura Vitali e Gianluca si sono lasciati dopo Uomini e Donne/ "Incompatibilità caratteriali", lui sbotta!

Valentina Autiero, l’ex dama di Uomini e Donne scaglia l’arco con tutte le frecce: “Spero non mi capitino più certe persone…”

“Giorno libero e ovviamente piove, quindi tanto tempo per pensare e riflettere tanto da arrivare a questa conclusione; se ultimamente e non solo ultimamente mi sono circondata da un certo tipo di persone poco coerenti, poco sincere, opportuniste e non aggiungo altro che è meglio, forse è colpa mia”. Inizia così il post di Valentina Autiero – ex dama di Uomini e Donne – ed appare subito chiaro che il suo intento sia quello di ‘colpire’ qualcuno reo di non aver avuto un buon comportamento nei suoi confronti.

Uomini e Donne, paura per Lavinia Mauro: corsa pronto soccorso, cos'è successo/ Dopo addio Alessio Corvino...

“Mi prendo le mie colpe, c’è qualcosa che ho sbagliato nella mia vita evidentemente, perchè altrimenti non si spiega della tante pochezza che mi ha circondata fino a poco tempo fa”. Prosegue così Valentina Autiero – come riporta Isa e Chia – quasi rassegnata per l’atteggiamento di alcune persone, al punto da arrivare a colpevolizzare – sicuramente in maniera troppo severa – anche se stessa. “Tutto molto triste, deludente, falso; ed io mi sto domandando il perchè di fingere. Non è più facile mostrarsi per quello che si è? Spero comunque che tutto mi sia di insegnamento e soprattutto che non mi capitino più certe persone; le persone non si usano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA