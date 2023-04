Uomini e donne, Luca Daffré: Chiara va via/ Lei non gli dà attenzioni e…

Uomini e donne, Luca Daffré perde una corteggiatrice al trono classico: che succede?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne con il trono classico di Luca Daffré, che tra le novità in studio vede Chiara uscire di scena per una questione sulla fisicità in amore, alquanto spinosa. Come anticipa la pagina Uomini e donne classico e over via Instagram, tra gli spoiler TV di Lorenzo Pugnaloni, il trono classico di Luca starebbe scricchiolando dal momento che perde un pezzo. Si parla della corteggiatrice di Napoli, Chiara, sulla quale il bel tronista solleva una polemica tra le nuove vicende di Uomini e donne. Luca taccia la giovane di essere poco fisica nella conoscenza intima, con la corteggiatrice che non vede di buon occhio la contestazione critica del tronista, tanto da decidersi ad abbandonare la corte di Maria De Filippi. Probabilmente perché sentitasi offesa sul personale.

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ecco cosa dice il contratto": l'indiscrezione bomba

Luca Daffré e il curioso caso di Chiara

E per incompatibilità finirebbe sul nascere la nuova conoscenza di Luca Daffré, nel mezzo delle registrazioni tenutesi il 1° e il 2 aprile 2023: “Luca ha fatto un’esterna con una

ragazza di Napoli, ma in studio hanno

un po’ discusso perché lui voleva da

lei un abbraccio e la corteggiatrice ha

detto che era presto per la prima

esterna- si apprende, nel dettaglio, tra le esclusive anticipazioni TV di Uomini e donne, delle puntata prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity-… lei alla fine dopo la lite è uscita dallo studio”.

Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

Insomma, si preannuncia a dir poco spinoso il nuovo e curioso caso di Uomini e donne, che vede Luca Daffré e la corteggiatrice Chiara non trovare un punto di equilibrio, in fatto di trasporto fisico all’incipit della conoscenza. Una questione che accomuna i due protagonisti tv del trono classico a molti conoscenti, vip e non. Che sia realmente conclusa, in definitiva, la frequentazione di Luca e Chiara?

LEGGI ANCHE:

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA