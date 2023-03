Uomini e Donne, Luca Daffrè: tra le corteggiatrici Lisa Ragno/ Ex fidanzata di…

Luca Daffrè, una sua corteggiatrice è l’ex di un personaggio noto al dating show

Luca Daffrè, volto televisivo noto per aver partecipato all‘Isola dei Famosi, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Sono scese molte corteggiatrici per lui, che ne ha scelte solo sette. Tra queste anche Lisa Ragno, ex fidanzata di un volto noto al dating show condotto da Maria De Filippi.

La ragazza in questione, oltre ad essere una nota e seguita tik toker, è stata la compagna di Manuel Galiano, scelta ed ex fidanzato della tronista Giulia Cavaglià. Manuel aveva chiuso la storia con Giulia, e aveva ritrovato l’amore proprio con Lisa Ragno ex corteggiatrice di Giulio Raselli che, all’epoca, era antagonista dello stesso Galiano. In quadro complicato insomma, ma si parla sempre di personaggi attinenti al programma. Questo frenerà Luca Daffrè dal conoscere la tik toker?

Luca Daffrè chi è: nuovo tronista di Uomini e Donne: “Non fatemi uscire single”

Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne, personaggio già noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi. Il 29enne nato a Trento, è approdato al dating show per trovare l’amore: “Non fatemi uscire single” esclama nel video di presentazione.

L’ex naufrago si racconta: “Mamma non è stata bene, ha passato un momento della sua vita non felice, che io stesso poi ho vissuto sulla mia pelle. Mamma è una persona un po’ più fragile quindi ha bisogno della mia presenza come io ho bisogno tanto della sua. Mi ha sempre dimostrato di esserci”. Luca Daffrè svela il tipo di ragazza che cerca nel dating show: “Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti. Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro”.

