Luca Daffrè, Uomini e Donne/ 1200 ragazze per il tronista: lui guarda i video e…

Tutti pazzi per Luca Daffrè a Uomini e Donne

L’arrivo di Luca Daffrè sul trono di Uomini e Donne ha scatenato l’entusiasmo delle ragazze che hanno cominciato ad inondare di telefonate la redazione del programma di Maria De Filippi per poterlo conoscere e corteggiare. Il numero di corteggiatrici ha raggiunto un numero talmente alto che Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 21 marzo, ha dovuto svelare il numero esatto.

Dopo essersi dedicata al trono di Lavinia Mauro che continua a dividersi tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Luca. Il percorso del tronista è appena cominciato, ma in esterna, non nasconde di avere un debole per le ragazze dolci. Prima di trasmettere le esterne, Maria De Filippi svela il retroscena sul trono di Luca.

Luca Daffrè guarda i video delle sue corteggiatrici e poi sceglie

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 21 marzo, ha svelato che la redazione ha ricevuto la richiesta di poter corteggiare Luca Daffrè da ben 1200 ragazze. Farle arrivare tutte in studio era impossibile e così la redazione ha deciso di far visionare i video delle ragazze al tronista che ha così selezionato ben 50 ragazza da conoscere e portare in esterna.

L’arrivo sul trono dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, dunque, ha riportato un grande entusiasmo tra i fan del trono classico che, nelle ultime stagioni, ha perso consensi rispetto al trono over. Luca, dunque, regalerà al trono classico gli ascolti di una volta?

