Uomini e Donne, Luca Salatino spiazzato da Lilli: “Sono innamorata”/ Soraia: “Non so cosa sia l’amore”

Uomini e donne, Luca Salatino va in esterna con Soraia e Lilli prima della scelta

Ebbene sì, Luca Salatino è giunto alla puntata della sua scelta registrata a Uomini e donne, che è andata in onda il 30 maggio 2022 e con ogni probabilità proseguirà anche il 31 giugno su Canale 5. Particolarmente virale della puntata epilogo del trono classico del tronista uscente, sui social, è diventata l’ultima uscita di Luca e la corteggiatrice indicata dagli spoiler tv come la “non scelta”, Lilli Pugliese, che ha presentato la sua gemella all’amato Salatino. Un’uscita al cardiopalmo, con Lilli che ammette di essersi innamorata perdutamente di Luca, il quale di tutta risposta si palesa preoccupato del sentimento della pretendente. Al centro studio, Lilli finisce non a caso in lacrime e dichiara a Luca: “Ti ho fatto conoscere la persona più importante della mia vita e sono troppo emozionata”.

Soraia a differenza di Lilli…

Dallo studio, poi, Soraia Cerino -anticipata dagli spoiler come la prescelta del tronista- confida di non sentirsi la scelta del tronista uscente capitolino. Non a caso all’ultima esterna con Luca, lei è finita per commuoversi all’idea di non rivelarsi la prescelta, seguita poi dal pianto del tronista. Tuttavia dallo studio tv, poi, Soraia dichiara di non poter definire il suo sentimento nutrito verso Luca come amore -una volta incalzata sull’esterna- dal momento che solo fuori dalla trasmissione, nel caso in cui la scelta ricadesse su di sé, lei potrebbe viversi a pieno il tronista per poter dare nome alle sue sensazioni sulla frequentazione con il giovane. Incalzata dall’opinionista Gianni Sperti sui sentimenti, infatti, lei non si dichiara innamorata di Luca Salatino: “Non lo so più che cosa sia l’amore, sono 5 anni che sono single”.

Nel frattempo, il sentiment social sul conto della scelta di Luca Salatino, anche a margine delle annesse anticipazioni tv, sono perlopiù critiche. In particolare il tronista uscente di Uomini e donne è tacciato di aver illuso nei sentimenti Lilli Pugliese nella ricerca dell’amore avviata al trono classico, per poi spiazzare tutti facendo ricadere la scelta sull’italo-egiziana Soraia Cerino.

