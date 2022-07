Uomini e Donne, Luigi Mastroianni svela sesso bimbo con Anna Scuderi/ Video stupendo: “it’s a Boy”

Luigi Mastroianni e Anna Scuderi, presto genitori di un maschietto

Luigi Mastroianni ha rivelato il sesso del bambino in arrivo assieme alla fidanzata Anna Scuderi. Non più tardi qualche mese fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva condiviso coi follower la notizia che sarebbe diventato papà per la prima volta. Un annuncio che ha preceduto il video pirotecnico di questa sera, dove ha rivelato in grande stile il sesso del bebè. L’ex tronista di Uomini e Donne e la futura mamma hanno pubblicato un breve filmato social in cui mostrano una splendida scalinata addobbata con due grandi insegne, una con la dicitura Girl ed una con quella Boy.

Luigi Mastroianni, il bellissimo video su Instagram per un annuncio in grande stile

Alla fine, nel filmato, i bellissimi fuochi d’artificio accompagnano verso il fumo azzurro che si alza al cielo. Dunque Luigi Mastroianni e la fidanzata Anna Scuderi diventeranno papà e mamma di un maschietto. Si tratta del primo figlio per la coppia, che sta vivendo un periodo davvero magico. “It’s a boy”, ha scritto entusiasta il futuro papà anel post pubblicato oggi, 20 luglio, sul suo profilo Instagram. Un video che ha fatto il pieno di like e cuoricini, oltre ad una marea di commenti e congratulazioni da parte dei fan.

