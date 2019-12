Uomini e Donne/ Natale amaro per Gemma Galgani: novità su Juan Luis! (trono Over)

Tempo di festeggiamenti di Natale per i protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. E sono tanti i fan del programma che si chiedono come lo trascorrerà Gemma Galgani. Stando alle ultime novità, non con Juan Luis Ciano. La loro conoscenza pare si sia chiusa proprio nel corso dell’ultima registrazione del trono Over, quando la Galgani è rimasta da sola dietro le quinte, immersa in un fiume di lacrime. E questo potrebbe essere per lei un Natale altrettanto amaro dal punto di vista degli affari di cuore. Le ultime novità sul fronte Juan Luis non sono affatto positive e, anzi, annunciano un ennesimo colpo basso ai danni della bionda dama di Uomini e Donne. Stando a voci che circolano sul web, alcune persone vicine a Juan Luis avrebbero svelato un dettaglio inedito sulla sua presenza in studio.

Uomini e Donne: nuovo colpo basso per Gemma Galgani!

Juan Luis Ciano avrebbe deciso di scendere le scale e conoscere Gemma Galgani solo per “una scommessa”. Stando a quanto trapela dal web, alcune persone che ben conoscono il cavaliere di Uomini e Donne avrebbero dichiarato che Juan “È andato lì per una scommessa, semplicemente questo”. Dunque non per un reale interesse nei confronti di Gemma, bensì quasi come un gioco, una sfida. Una notizia che, qualora venisse confermata dai fatti, potrebbe sconvolgere ulteriormente la Galgani e alimentare inevitabilmente i sospetti già forti sulla veridicità dell’interesse del cavaliere nei suoi confronti. Che in queste feste possa accadere qualcosa di importante? Gemma e Juan Luis avranno modo di incontrarsi e magari chiarirsi? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

