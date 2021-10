Uomini e Donne non va in onda, perché?/ Oggi 11 ottobre spazio ad Amici 2021

Oggi, lunedì 11 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 non andrà in onda il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne. In via del tutto eccezionale, il dating show di Maria De Filippi lascia spazio alla quarta puntata di Amici 2021, registrata giovedì 7 ottobre. Previsto per domenica 10 ottobre, l’appuntamento con il talent show è slittato a oggi pomeriggio per evitare la concorrenza di Rai 1 con la finale per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio. L’edizione domenicale del programma riprenderà il 17 ottobre. Nella puntata di Amici in studio ci sarà Gaia Gozzi, ex allieva della scuola che ha presenterà il suo nuovo inedito “Nuvole di zanzare”. L’appuntamento con Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda a partire da domani, martedì 12 ottobre, alla solita ora.

Antonio e Angela: scelta a Uomini e Donne/ Trono over, Gemma “bacio di 16 minuti…”

Uomini e Donne torna martedì 12 ottobre

Uomini e Donne, quindi, si ferma solo per un giorno per lasciare spazio ai giovani talenti della scuola di Amici. Il dating show ideato da Maria De Filippi tornerà regolarmente a partire da martedì 12 ottobre, riprendendo da dove si era interrotto con la puntata di venerdì scorso. Per quanto riguarda il trono over, il cavaliere Marcello Messina sta dando del filo da torcere a Ida Platano, mentre la dama Isabella Ricci sembra la più apprezzata dal parterre maschile. In questa settimana dovrebbe anche andare in onda la puntata in cui Maria De Filippi ha deciso di allontanare dal programma il tronista Joele Milan. Ricordiamo che nelle registrazioni precedenti, il giovane avrebbe chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di sentirsi di nascosto tramite l’account social di un amico. La redazione avrebbe intercettato la frase e deciso di mettere fine al suo percorso nel programma.

LEGGI ANCHE:

Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto/ Uomini Donne: la corteggiatrice dice...Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre: Marika, tutta la verità su Armando

© RIPRODUZIONE RISERVATA