Uomini e Donne oggi, 23 dicembre, non va in onda/ Perché? Pausa natalizia, torna a..

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Se il vostro desiderio oggi era quello di guardare una nuova puntata del trono Over o del trono Classico purtroppo rimarrete delusi. Sì, perché lo show condotto da Maria De Filippi non va in onda. L’ultima puntata di questa stagione è andata in onda venerdì scorso, 20 dicembre, e ha salutato per quest’anno il pubblico di Canale 5. Uomini e Donne è dunque in pausa natalizia e tornerà il prossimo anno. Non si conosce ancora la data prevista, ma potrebbe trattarsi di martedì 7 gennaio o addirittura di lunedì 13. Il dating show lascia dunque il posto ad una programmazione nuova e tutta natalizia. Come ogni anno Uomini e Donne lascia spazio ai film di Natale: oggi alle 14.10 circa, dopo la soap Una Vita, va in onda il film “Natale a Bramble House”, seguito dal breve show “Le ricette delle feste di Giallo Zafferano”.

Uomini e Donne non va in onda: a gennaio la scelta di Giulio e il destino di Gemma!

Oggi 23 dicembre, e per i prossimi giorni, Uomini e Donne non va in onda. Il ritorno di dame e cavalieri e di tronisti e corteggiatori è dunque previsto per gennaio. Probabilmente il nuovo anno avrà inizio con Gemma Galgani e su quanto accaduto con Juan Luis dopo l’ultima puntata nella quale l’abbiamo vista in lacrime e disperata per lui. La prossima registrazione ci svelerà quanto accaduto. Ed è proprio a gennaio che arriverà anche l’attesissima scelta di Giulio Raselli. I tempi infatti si sono dilungati per il tronista che non è riuscito a scegliere prima della pausa natalizia. A Gennaio sapremo chi tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso è la donna che vuole al suo fianco.

