Uomini e Donne, oggi non va in onda/ Anticipazioni prima puntata 20 settembre

Uomini e Donne, non va in onda: perché?

Oggi, lunedì 19 settembre, non andrà in onda il primo appuntamento stagionale con Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, lascia il posto alla lunga diretta su Canale 5 che seguirà i solenni funerali di Stato di Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. Lo speciale di Verissimo “The Queen – Addio alla Regina”, condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda dalle 11.00 fino alle 14.30, per dare la linea al Tg5 e dalle 15.15 fino alle 17.30 andrà in onda uno speciale dedicato sempre all’ultimo addio alla Regina. Oggi, quindi, saltano anche gli appuntamenti con le soap opere del pomeriggio, confermato invece l’appuntamento con Pomeriggio 5. La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne andrà quindi in onda domani, martedì 20 settembre, alle 14.45 sempre su Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata 20 settembre

Vediamo le anticipazioni della prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, registrata lo scorso 30 agosto, secondo quanto rivelato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni. Nel corso della prima puntata verrà dato spazio sia al trono classico che al trono over. Verranno presentate le due nuove troniste: Federica Aversano e Lavinia Mauro. Per loro scenderanno in studio i primi corteggiatori. Per quanto riguarda il trono over, Sara e Davide lasceranno insieme lo studio: i due si sono sentiti per tutta l’estate e ora vogliono provare a stare insieme lontano dalle telecamere. Immancabile Gemma Galgani che farà la conoscenza di un nuovo cavaliere proveniente da Lugano, Didier. Infine spazio anche a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di uno scontro acceso. Il cavaliere cercherà anche di ballare con la tronista Federica, per cui aveva espresso il suo interesse nella scorsa edizione.

