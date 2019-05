Uomini e Donne/ Pamela Barretta contro Stefano Tornese: “mi ha delusa” (Trono Over)

Pamela Barretta, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si scaglia contro l’ex compagno Stefano Torrese con cui la storia è finita dopo pochi mesi. Dopo aver creduto nella possibilità di vivere una bellissima storia d’amore, Pamela ha visto crollare il castello delle favole che si era costruita. Nessuna possibilità di ricucire il rapporto come fa intuire l’ex dama del dating show di Maria De Filippi ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Sono estremamente delusa da Stefano, quello che ho scoperto che ha fatto in un periodo così delicato per la nostra relazione mi ha delusa e soprattutto ferita nel profondo”, ha spiegato Pamela. A scatenare la crisi tra i due è stata Roberta Di Padua che ha svelato l’esistenza di una chat di Stefano quando già si era fidanzato con Pamela. “Stefano mi ha deluso in tante cose ma soprattutto ciò che mi ha ferito è stata la sua mancanza di rispetto nei miei confronti, le bugie che mi ha detto. Mi dispiace tantissimo di aver scoperto solo adesso che i miei dubbi su di lui, che ho sempre avuto, erano fondati”, ha aggiunto.

Uomini e Donne: Stefano Torrese replica a Pamela Barretta

La replica di Stefano Torrese non si è fatta attendere. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, al magazine ufficiale del programma di canale 5, ha risposto a Pamela Barretta lasciandosi andare ad uno sfogo. L’ex cavaliere, in particoòare, non nasconde la propria delusione per la fine della storia d’amore con Pamela. “Mi sento abbastanza deluso e amareggiato perché in questo momento non ho alcun dialogo con Pamela, per scelta di entrambi” – ha spiegato l’ex cavaliere che ha poi aggiunto – “mi ha detto che non voleva conoscere più mio figlio, che non aveva neanche più intenzione di proseguire il nostro rapporto, che era venuta meno la sua fiducia nei miei confronti. Non sono riuscito più a parlarle neanche dopo, lei non ha più voluto…”. Nessuna possibilità, dunque, di ricucire il rapporto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA