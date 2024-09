Dopo l’annuncio di Martina tronista di Uomini e Donne, finalmente vediamo anche la reazione di Raul Dumitras, il suo ex fidanzato con cui ha partecipato a Temptation Island 2024. Prima abbiamo visto la reazione di Lino Giuliano, che quest’anno sarà un concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo, ex fidanzato di Alessia Pascarella, le ha augurato buona fortuna per il percorso, nonostante i due abbiano sempre litigato pur non essendosi mai visti dal vivo. Poi è arrivata anche la reazione dell’ex tentatore Carlo Marini, il quale ha spiegato che fuori dal programma hanno provato a creare una relazione, ma non è andata come speravano.

Alla fine, è arrivato anche l’attesissimo commento di Raul, che a Temptation Island è rimasto molto deluso per il comportamento di Martina De Ioannon con il tentatore Carlo Marini. I due sono usciti separati e con molto rancore da parte del ragazzo. Le sue parole sul percorso di Martina a Uomini e Donne sono arrivate un po’ fredde ma sempre educate e “diplomatiche”. “Come sto? Benissimo, grazie“, ha esordito Raul Dumitras su Instagram: “Cosa penso della mia ex sul trono? Le auguro di fare una bella esperienza. Bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio“.

L’ex fidanzato di Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne, ha scritto nelle sue storie di Instagram di stare bene, augurando a Martina di fare una bella esperienza. Ha poi concluso con queste parole: “Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto“. Raul ha poi continuato, lasciando da parte la questione Uomini e Donne – che forse si aspettava – e parlando solo di sè stesso e del suo percorso a Temptation Island. A riguardo ha detto di sentirsi molto cambiato, di lavorare continuamente su sè stesso perchè ha fatto parecchi errori durante il reality.

Infine, un commento su Francesca Sorrentino, nuova tronista di Uomini e Donne: Raul ha confermato che le piace: “Francesca mi era piaciuta l’anno scorso a Temptation Island. Se ha voglia di rimettersi in gioco fa bene“, ha detto, andando contro i diversi pareri che giudicano il suo trono troppo prematuro dopo la fine dell’amore con Manuel Maura. In ultima battuta, Raul ha svelato ai fan di non aver mai avuto una storia prima di Martina, rivelando poi ai fan di avere tanti nuovi progetti in arrivo.