Lino Giuliano sarà un concorrente del Grande Fratello 2024?

A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello 2024, una notizia sul cast ha fatto esplodere il web. Pare infatti certa la partecipazione di Lino Giuliano, uno dei più discussi concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island 2024. Lino ha partecipato al reality delle coppie con la fidanzata Alessia Pascarella ma, sin da subito, si è avvicinato alle tentatrici e ad una in particolare: Maika Randazzo.

Giorno dopo giorno è parso chiaro ad Alessia che a Lino interessasse più viversi la frequentazione con Maika che pensare alla loro relazione, così il falò di confronto ha poi sancito la fine della loro storia. Lino ha continuato ad attirare le attenzioni del pubblico anche dopo Temptation, e a quanto pare ad essersi interessato a lui è stato anche Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello 2024 lo vorrebbe nella Casa di Cinecittà e Lino non si sarebbe lasciato sfuggire questa occasione. Certo, il condizionale è ancora d’obbligo, visto che non c’è stata conferma dai canali ufficiali, eppure pare che l’accordo ci sia.

La reazione di Alessia Pascarella alla partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024

Ma cosa ne pensa Alessia Pascarella di questa nuova avventura dell’ex fidanzato? Su Instagram, molti le hanno posto questo quesito, paragonando anche la loro storia al triangolo di Mirko-Perla-Greta visto nello scorso GF. Alessia, in merito, ha dichiarato: “Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno…Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche caz*ate…” Parlando invece della presunta partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024, Alessia Pascarella ha concluso: “Non so se è vero o no… Ma se fosse, sono molto contenta per lui… A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello ma ha anche delle qualità… Sennò non ci sarei stata per quattro anni.”