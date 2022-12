Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rimane solo/ Gloria Nicoletti gli dice addio e…

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 28 dicembre 2022 vedono Gloria Nicoletti dire addio a Riccardo Guarnieri

Mentre sale l’attesa generale per il ritorno in TV di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sono protagonisti di una rottura certa. La nuova registrazione del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi, secondo le anticipazioni TV riprese dalla pagina social curata da Lorenzo Pugnaloni, vede per la quota trono over Gloria Nicoletti chiarire la sua posizione rispetto alla frequentazione intima avviata con Riccardo Guarnieri. La dama over fa sapere di voler chiudere in definitiva ogni rapporto con Riccardo Guarnieri, dopo che lui ha palesato a Uomini e donne di non ricambiarle i sentimenti, seppur dicendosi intento a voler proseguire la frequentazione con Gloria. Dopo momenti di alti e bassi, quindi, Gloria Nicoletti mette un punto definitivo alla relazione intima a cui ha dato vita con Riccardo Guarnieri, tra i protagonisti del trono over di Uomini e donne. E le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 28 dicembre 2022, poi, proseguono con ulteriori curiosi particolari delle novità concernenti la quota trono over di Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria Nicoletti, dopo Ida? /La scelta a Uomini e donne

Gloria Nicoletti conosce Umberto e…

A quanto pare, infatti, Gloria Nicoletti ha chiuso la frequentazione intima avviata con Riccardo Guarnieri, per avviare una nuova conoscenza con Umberto, altro cavaliere si Uomini e donne. Che la dama dallo sguardo di ghiaccio abbia troncato in definitiva ogni rapporto con l’ex storico di Ida Platano? Per Riccardo Guarnieri, quindi, non ci sono bene notizie nell’epilogo dell’anno 2022, e la sua poltrona tra gli over di Uomini e donne sembra scricchiolare, dal momento che oltre alla frequentazione con Gloria per Riccardo sembra che non ci siano novità significative, per ciò che concerne la sua ricerca dell’amore in TV. Nel frattempo, per la quota trono classico Federico Nicotera rischia la chiusura del trono e il motivo é presto detto. Il tronista non vanta un rapporto idilliaco con le corteggiatrici Alice e Carola, e gli alti e i bassi tra lui e le corteggiatrici potrebbero segnare una chiusura anticipata del trono dell’ingegnere.

