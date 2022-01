Uomini e Donne, Roberta Giusti e il tatuaggio per Samuele/ “Ciò che è destinato…”

Dopo la scelta a “Uomini e Donne”, Roberta Giusti ha voluto regalarsi un tatuaggio. La ragazza sta vivendo la sua storia d’amore con Samuele Carniani. In realtà, in molti sapevano già che Roberta aveva scelto Samuele. A Capodanno era infatti emerso un dettaglio importante. In una foto pubblicata sui social da Andrea Nicole, Roberta appariva raggiante e in molti aveva notato che la ragazza indossava il cappotto di Samuele. Proprio nelle scorse ore, Samuele ha accompagnato Roberta in uno studio di tatuaggi. La ragazza ha voluto celebrare l’esperienza appena vissuta nel dating show imprimendosi sulla pelle una frase: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”.

Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani stanno insieme/ Un indizio social..

Roberta ha scelto Samuele e ha esternato i suoi sentimenti tra le lacrime: “La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”. Roberta ha apprezzato la sua pazienza, la tenacia nel conquistarla, nonostante gli iniziali dubbi sui loro caratteri: “Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”, ha dichiarato. La scelta di Roberta è stata anche appoggiata da Maria De Filippi: “Quando hai lasciato Luca è come se avessi chiuso una relazione lunga un anno, sei stata accogliente e gli hai fatto capire che tutto quello che hai fatto non è stato sprecato. Come te, lui gioca in difesa, mentre Samuele non ha paura di mostrarsi per quello che sente”.

Uomini e Donne, arriva una nuova tronista?/ L'indiscrezione:"E' una bella mora e..."

Roberta Giusti e la scelta di Samuele Carniani

Roberta Giusti ha rotto il silenzio sui social e ha parlato della sua scelta. La ragazza ha speso parole bellissime nei confronti di Samuele: “Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa. Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste. Siccome sei adesso io voglio soltanto restare con te”. Immancabili anche i ringraziamenti a Maria De Filippi e Raffaella Mennoia.

In molti sono apparsi confusi sulla scelta di Roberta convinti che potesse scegliere Luca Salatino. Al momento della scelta, Roberta è apparsa emozionata e a Luca ha detto: “È stato un percorso di alti e bassi, abbiamo vissuto tutto appieno, ci sono stati tanti scontri. Si è creato un legame che è difficile da spiegare a parole, ho imparato tanto da te […] Ti auguro di trovare qualcuno che ti ami all’infinito”. Roberta ha scelto Samuele e non ha avuto dubbi: “Il percorso è stato strano con te, mi sei arrivato lasciando vedere una parte di me che non si vedeva da tempo. Ci sono state volte in cui il percorso lo hai mandato avanti tu, nonostante ti avessi messo in dubbio. L’unica volta che sei andato via, senza fare scenate, hai fatto un rumore enorme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA