Samuele Carniani è la scelta di Roberta Ilaria Giusti?/ Uomini e Donne: “Ho bisogno…”

Samuele Carniani è la scelta di Roberta Ilaria Giusti? La puntata fatidica dedicata alla scelta della tronista di Uomini e Donne sarà trasmessa oggi, martedì 11 gennaio. Faccia pulita, sguardo pentrante e carattere dolce e gentile, Samuele ha conquistato non solo le attenzioni della tronista, ma anche quelle del pubblico. Sono tanti, infatti, i telespettatori che tifano per lui e sognano che Roberta lo scelga come futuro fidanzato. Il percorso di Samuele, all’interno del dating show di canale 5, è stato molto lineare. Dopo essere arrivato in punta di piedi e aver conquistato le attenzioni della tronista per il suo aspetto fisico, esterna dopo esterna, si è fatto conoscere tirando fuori le sue qualità caratteriali.

Con la tronista si è lasciato totalmente andare quando ha sentito il momento di farlo parlandole anche della sua famiglia. E’ stato, inoltre, il primo ad ammettere di essersi innamorato mettendo in gioco tutti i suoi sentimenti. Nonostante la paura di non essere la persona giusta per la tronista, Samuele ha deciso di giocare tutte le carte a disposizione tirando fuori, alla fine del percorso, quella vincente.

Samuele Carniani innamorato di Roberta Ilaria Giusti

Samuele Carniani, dopo le esterne più emozionanti e i primi baci, ha capito di essersi innamorato di Roberta Ilaria Giusti. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione, parlando del suo rapporto con la tronista, ha dichiarato: “Rispecchia il mio prototipo di donna. Oltre a essere una bella ragazza ha una storia di vita particolare, che mi ha incuriosito. Ho visto la sua parte più fragile ed è quella che mi ha spinto a volerla conoscere”.

Samuele, inoltre, sta provando a far sciogliere il cuore della tronista. Il corteggiatore, infatti, ha svelato di aver percepito la paura di Roberta d’innamorarsi e lasciarsi andare: “Mi spaventa il fatto che in lei vedo un po’ di paura di innamorarsi o di buttarsi. Ho percepito questo freno soprattutto nei miei confronti. Io, però, farò di tutto affinché Roberta capisca”. Samuele, dunque, sarà riuscito ad abbattere tutte le barriere?

