Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani stanno insieme/ Un indizio social..

Roberta Giusti e Samuele Carniani stanno ancora insieme. Le anticipazioni del programma “Uomini e Donne” avevano rivelato che Roberta aveva scelto di uscire dal programma assieme a Samuele. La puntata registrata però non è ancora stata mandata in onda e pertanto i due non possono ancora apparire sui social. Un indizio però ha rivelato che la frequentazione tra i due procede a gonfie vele. Roberta Giusti ha trascorso il Capodanno con Andrea Nicole e Ciprian Aftim. Ai fan attenti non è però sfuggito un particolare. La tronista romana indossava il giubbotto di Samuele. Questo basterebbe a confermare la presenza di Samuele nello stesso posto in cui era anche Roberta, segno che i due hanno quindi trascorso il Capodanno assieme. Roberta e Andrea Nicole hanno stretto amicizia proprio nel corso della loro esperienza a “Uomini e Donne”.

Il regolamento del programma prevede che Roberta e Samuele non possano apparire insieme sui social e in pubblico fino al momento della messa in onda della puntata che è stata registrata lo scorso 16 dicembre. Il pubblico in realtà è rimasto spiazzato pensando che Roberta scegliesse Luca Salatino. Probabilmente le troppe incomprensioni hanno spinto la ragazza a virare verso Samuele Carniani.

Roberta Giusti delusa dal comportamento di Luca Salatino

Samuele Carniani ha conquistato Roberta Giusti con la sua spontaneità e gentilezza. Roberta è apparsa sempre divisa tra Samuele e Luca Salatino. Nelle scorse puntate però Roberta aveva ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Luca che aveva abbandonato lo studio. La tronista aveva anche scritto una lettera a Luca per spiegargli meglio le sue emozioni. Roberta Giusti ha conquistato il pubblico sin da subito anche per il rapporto che è riuscita ad instaurare con i suoi corteggiatori con cui non ha mai attuato nessuna strategia. Nella sua vita, Roberta ha dovuto affrontare un capitolo doloroso, quello della perdita del padre: “All’inizio mi sono chiusa in me stessa, forse ero troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo fuggire, ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita”.

Roberta al momento è disoccupata: “Dopo sacrifici e lavoretti saltuari sono andata via di casa a diciotto anni per andare all’università. Ho preso una stanza in affitto a Roma e finalmente, il 22 luglio di quest’anno, mi sono laureata in lingue e letterature straniere”. Roberta aveva rivelato di essere alla ricerca di un ragazzo che avesse personalità e aveva aggiunto: “Vorrei un ragazzo che mi concedesse il lusso di essere vulnerabile e che avesse tanta pazienza”. L’avrà trovato in Samuele?





