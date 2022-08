Uomini e donne, Sabrina Ghio sposa Carlo Negri/ Il matrimonio con rito civile, domani i festeggiamenti!

Sabrina Ghio convola a nozze con Carlo Negri: il coronamento di un sogno per l’ex Uomini e donne

Sabrina Ghio é convolata finalmente a nozze con l’amato Carlo Negri. Ebbene sì, dopo aver condiviso in rete le immagini della proposta di nozze ricevuta da parte di Carlo come sorpresa, l’ex tronista di Uomini e donne ha potuto celebrare con il padre della secondogenita Mia il grande passo, in Comune, in Puglia.

Sabrina Ghio, ricordata dai più tra i telespettatori per aver preso parte al talent di Amici di Maria De Filippi come allieva ballerina di moderno, per poi salire sul trono classico a Uomini e donne attivando la sua ricerca dell’amore che non le ha dato i risultati sperati, ha detto sì in occasione del rito civile condiviso con le persone più care a lei e al suo promesso consorte. La neo sposa é diventata di recente madre bis, dopo aver dato vita a Penelope, la primogenita dal primo matrimonio poi naufragato con Federico Manzolli.

Matrimonio Sabrina Ghio e Carlo Negri: domani i festeggiamenti ufficiali!

Sabrina Ghio e Carlo Negri rappresentano l’amore incondizionato, dal momento che il consorte dell’ex tronista di Uomini e donne é di 6 anni più giovane di lei, eppure é riuscito a stare al fianco della ballerina non solo nei momenti belli ma anche nei momenti più duri. “Marito e moglie” si legge nella descrizione che Sabrina Ghio riporta a corredo di uno scatto che immortalata la sua mano insieme a quella di Carlo Negri, mentre i due consorti sfoggiano le fedi nuziali al dito. Un post che ora fa incetta di like e messaggi di congratulazioni, rilasciati dal web per la coppia di neo sposi.

La cerimonia ufficiale dei festeggiamenti per i due consorti si terrà sabato 28 agosto 2022.











