Sabrina Ghio incinta per la terza volta? Web scatenato

Sabrina Ghio potrebbe essere incinta per la terza volta secondo il popolo del web, sempre attento ogni piccolo dettaglio dietro cui potrebbe nascondersi una novità riguardante un personaggio pubblico. A scatenare i rumors intorno alla presunta gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata una foto pubblicata dalla stessa Sabrina in cui è insieme al marito Carlo Negri, sposato ad agosto del 2022 con una cerimonia da favola.

A pubblicare la foto è stata proprio Sabrina che, nello scatto incriminato, indossa un abito bianco e lungo che lascia intravedere un gonfiore a livello addominale che ha immediatamente fatto pensare ad una gravidanza. Tuttavia, a scatenare i maggiori sospetti è stata la mano del marito Carlo che tocca leggermente il pancino che, ad onor del vero, è quasi invisibile.

Sabrina Ghio mamma per la terza volta?

Sabrina Ghio è già mamma di due bambine: Penelope, nata dal primo matrimonio con Federico Manzolli e Mia, frutto del suo amore con il marito Carlo Negri. Quella dell’ex allieva di Amici che, dopo la fine del primo matrimonio aveva anche provato a cercare l’amore in tv diventando tronista di Uomini e Donne, è dunque, una famiglia bellissima e completa a cui, tuttavia, tra qualche mese, potrebbe aggiungersi un nuovo membro.

Sulla presunta, terza gravidanza di Sabrina Ghio, il web si è scatenato inondando di commenti e messaggi d’auguri il post che vedere qui in basso. Da parte della coppia, per il momento, nessuna smentita e nessuna conferma. Quale sarà, dunque, la verità? Sabrina Ghio sta davvero aspettando il terzo figlio? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.