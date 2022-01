Uomini e Donne, Samuele Carniani e la dedica a Roberta Giusti/ “Hai messo da parte..”

Samuele Carniani è tornato sui social. Con la scelta di Roberta Giusti si è concluso il trono di “Uomini e Donne” rimasto in piedi dall’inizio alla fine di questa stagione. Roberta si è mostrata convinta della sua scelta che ha incrociato il parere favorevole di Maria De Filippi che ha benedetto la loro unione ritenendo che l’alchimia tra loro sia perfetta. Samuele ha postato sui social qualche video in compagnia di Roberta e tra i post c’è una dedica speciale: “Quest’esperienza mi ha insegnato molto, mi ha fatto capire quanto è importante concedersi ad una persona, quanto è importante andare incontro ad una persona..in questo caso a te Roberta, che sei la cosa più bella che mi potesse capitare. A te che hai voluto capirmi, ascoltarmi e che ti sei concessa a 360 gradi mettendo da parte le tue paure e mostrandomi tutte le tue fragilità”.

Samuele fa poi una promessa a Roberta Giusti: “Non voglio dilungarmi troppo con le parole, preferisco mostrarti e confermarti giorno per giorno quello che provo per te.. rendendoti ogni giorno il più bello. Grazie per la persona speciale che sei, ti amo”. Samuele fa poi un ringraziamento particolare a Maria De Filippi che è stata il loro Cupido: “Grazie Maria per avermi fatto innamorare”, ha rivelato.

Roberta Giusti e il tatuaggio dedicato a Samuele Carniani

Roberta Giusti ha dedicato di dedicare un tatuaggio a Samuele Carniani. La ragazza ha deciso di tatuarsi una scritta attorno al braccio: “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti”. La ragazza ha maturato nuove consapevolezze dopo la sua esperienza a “Uomini e Donne” e sui social ha scritto: “Auguro a tutti di trovare qualcuno che non vada via neanche nei momenti peggiori, di trovare una persona accanto alla quale sentirvi la versione migliore di voi stessi e di saper riconoscere la bellezza dei vostri sentimenti nonostante tutte le difficoltà. Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa”.

Roberta è stata fortunata nel trovare Samuele Carniani e ad oggi non riesce a nascondere l’emozione: “Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome Samuele. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”. Samuele Carniani si era dichiarato a Roberta dopo poche esterne ma lei aveva deciso di andarci con i piedi di piombo. Al momento della scelta però non ha avuto dubbi tanto che anche Luca Salatino, altra probabile scelta della Giusti, ha riconosciuto che i due stanno benissimo insieme: “Si incastrano bene. É un ragazzo che stimo molto”, ha sentenziato.



