Uomini e donne: quando va in onda la prima puntata?

Dopo la diffusione delle anticipazioni della prima registrazione della stagione, sale l’attesa per la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne durante la quale non mancheranno emozioni e colpi di scena. Nel corso della prima puntata, infatti, il pubblico assisterà non solo al ritorno di Gemma Galgani che torna a rimettersi in gioco con nuove conoscenze, ma anche al ritorno di Mario Cusitore e Armando Incarnato. Come svela Lorenzo Pugnaloni, proprio Mario e Armando saranno i protagonisti di una durissima discussione che animerà immediatamente la trasmissione.

Francesca Sorrentino tronista di Uomini e donne/ Spunta il retroscena: "Covava il desiderio di..."

Sul web, dunque, la curiosità è davvero tanta ma quando andrà davvero in onda la prima puntata della nuova registrazione di Uomini e Donne? Secondo voci di corridoio, la data prevista dovrebbe essere il 9 settembre ma ora spunta la possibilità che slitti.

Uomini e Donne: qual è la data di partenza

Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la prima puntata di Uomini e Donne potrebbe andare in onda il 16 settembre e non il 9 lasciando spazio, ancora per una settimana, alle puntate della soap opera My home my destiny.

Raul Dumitras: flirt con Giulia Cavaglià, ex Uomini e Donne?/ Spuntano dei like sospetti

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Per sapere la data ufficiale di Uomini e donne, infatti, sarà necessario aspettare l’annuncio del programma di Maria De Filippi esattamente come accaduto con Temptation Island che, invece, tornerà in onda il 10 settembre.