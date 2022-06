Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti “Esiste per tutti il giorno zero”/ Crisi con Luca Salatino?

Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti e Luca Saltino sono già in crisi?

È passato ormai un mese dalla scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista romano ha scelto la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti. Dopo una serie di weekend in trasferta tra Roma e Como, i due fidanzati hanno trascorso il fine settimana lontani. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato la sua domenica nelle Instagram Stories, tra la spesa al supermercato e l’uscita con l’amica con cui ha condiviso un aperitivo vista lago. C’è già aria di crisi per la coppia? A destare qualche sospetto è stata la citazione di Ambra Angiolini condivisa da Soraia. “Esiste per tutti il giorno Zero. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte”, parole usate dall’attrice per commentare la consegna del Tapiro di “Striscia la notizia” nel giorno dell’annuncio della fine della relazione con Massimiliano Allegri, durata quattro anni.

Soraia Allam Ceruti cita Ambra Angiolini

La citazione di Ambra Angiolini è forse il segnale che la storia di Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino è già finita? Anche l’ex tronista romano si è mostrato prima al lavoro nel suo ristò e poi in coda per le vie romane pronto per raggiungere Fregene, dove ha trascorso la domenica con gli amici. Nessuno dei due nelle rispettive storie ha citato l’altro. Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Resta il fatto che Soraia e Luca hanno sempre sottolineato che avrebbero iniziato a vivere la loro storia a distanza. Negli ultimi giorni l’ex tronista ha dedicato un post a Matteo Ranieri, suo compagno di avventura a Uomini e Donne, al momento in viaggio in Irlanda con la famiglia: “Fratello”, è la semplice didascalia.

