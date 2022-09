Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? “Sono stata male”/ Lei svela…

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: è addio?

Non c’è nessun annuncio ufficiale, ma i fan sono certi che il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che si erano conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, sia finito. L’ex tronista ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto di coppia e, nelle scorse ore, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo. Teresa non parla apertamente della propria vita privata nè fa riferimento alla sua storia d’amore, ma ammette di essere stata malissimo nell’ultimo periodo. Teresa spiega di aver ricevuto tanti messaggi spiegando di essere stata male, ma di non volersi piangere addosso.

L’ex tronista di Uomini e Donne che poi aggiunge di voler affrontare l’argomento più in là ribadisce di considerare la salute il bene più prezioso e di non essere l’unica ad avere dei problemi.

Lo sfogo di Teresa Cilia

“L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, è che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso”, comincia così lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Io sono stata malissimo, ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa”, aggiunge.

“Detto questo, sono convinta – in base a quello che ho passato e ho vissuto – che i problemi gravi della vita sono altri. Penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla. E quindi sempre forza e coraggio, bisogna sempre rialzarsi. I dispiaceri nella vita li abbiamo tutti, ma diamo il giusto peso alle cose”, conclude Teresa.

