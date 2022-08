Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati?/ Lei cancella…

Teresa Cilia ha lasciato Salvatore Di Carlo? Gli indizi social

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? La storia d’amore tra i due volti di Uomini e Donne sarebbe giunta al capolinea. Ai fan della coppia non sono passati inosservati alcuni gesti social dell’ex tronista che ha cancellato dal profilo Instagram le foto con il marito. Teresa ha poi condiviso tra le storie Instagram un video in cui sono presenti le immagini più romantiche dei cartoni Disney. Il video sembra essere un riferimento chiaro alla sua situazione sentimentale. Teresa a corredo ha scritto: “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End […] Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena […] Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”.

Anticipazioni Uomini e donne, "conferma tronisti"/ Novità e possibili nomi...

Al momento Salvatore Di Carlo ha preferito non commentare la notizia. Sul suo profilo Instagram compaiono ancora gli scatti con la moglie Teresa Cilia. A fare chiarezza sulla situazione sentimentale ci ha pensato Deianira Marzano che ha avuto modo di parlare con Teresa: “Ho parlato con lei, non mi ha detto nulla, ma solo che di qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei per evitare che le persone possano giungere a conclusioni affrettate”. Cosa sarà successo tra Teresa Cilia e Salvatore di Carlo? Aria di crisi o rottura?

Uomini e donne, Sabrina Ghio sposa Carlo Negri/ Il matrimonio con rito civile, domani i festeggiamenti!

Teresa Cilia e la smentita sulla crisi con Salvatore di Carlo

Lo scorso 10 agosto, Teresa Cilia aveva smentito le voci di una crisi con il marito Salvatore Di Carlo. Teresa e Salvatore si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Successivamente la coppia aveva partecipato a Temptation Island e ne era uscita indenne. Alla fine del programma, i due avevano deciso di convolare a nozze. Teresa aveva postato qualche mese fa un messaggio sibillino “Ricomincio da me” e aveva pubblicato il sottofondo musicale del brano di Diodato “Fai rumore”.

Alcuni fan hanno ipotizzato che il messaggio potesse riguardare la sua situazione sentimentale. Poche ore dopo Teresa ha voluto smentire le voci di una possibile crisi postando una foto insieme al marito Salvatore e nella didascalia aveva scritto: “Vita mia”. Dopo aver rischiato la rottura nel 2018, la crisi sembrava essere ormai alle spalle. Ora però nuovi indizi alimentano i sospetti che Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si siano davvero lasciati. I fan sono in allarme e sperano che ancora una volta Teresa intervenga sui social per spegnere ogni voce.

Uomini e donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea presto sposi?/ Clamoroso dietrofront!

© RIPRODUZIONE RISERVATA