Uomini e Donne/ Veronica e Zarino, primo Natale: “Staremo insieme!” (Trono classico)

È tempo di festeggiamenti e alcune delle coppie nate a Uomini e Donne si preparano a trascorrere il loro primo Natale insieme. È il caso di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli che, dopo un percorso piuttosto burrascoso, hanno deciso di provarci e stare insieme. Da allora le cose stanno procedendo benissimo e a confermarlo è proprio Alessandro Zarino. In treno, diretto a Napoli, l’ex tronista risponde ad alcune delle domande dei fan e conferma che trascorrerà il Natale proprio insieme a Veronica. “Si staremo insieme, lei mi raggiunge domani” ammette Alessandro che poi risponde anche a chi gli chiede quale sia stata la prima cosa della Burchielli ad averlo colpito: “La prima cosa mi ha colpito è la semplicità, poi dopo il suo sorriso”, ammette l’ex tronista.

Uomini e Donne: Alessandro Zarino e la dedica d’amore per Veronica Burchielli

Alessandro Zarino è innamorato di Veronica Burchielli? Stando alle parole a lei dedicate su Instagram pare proprio di sì. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti descritto la sua ragazza così: “Veronica è una ragazza in gamba, ricca di semplicità in ogni suo gesto e pensiero… ho imparato ad osservare ogni suo gesto, ogni sua movenza… non smette mai di sorprendermi… è emotivamente intelligente ed ha un cuore grande!! Sei speciale piccola!” Zarino inoltre ammette di essere molto geloso di Veronica e quando si parla di possibile convivenza, Alessandro ammette “Ne abbiamo già parlato… questi sono passi molto importanti che arriveranno con il tempo – ma aggiunge – ma c’è da parte di entrambi la voglia di intraprendere questo passo, quindi stay tuned!” Ottime notizie, dunque, per la coppia che conferma di fare sul serio! Intanto i fan non vedono l’ora di vederli insieme per il loro primo Natale.

