Uomo accoltella passanti a Oslo/ Ultime notizie, Norvegia: polizia spara e lo uccide

Ore di terrore in Norvegia, a Oslo, dove un uomo armato di coltello ha cercato di aggredire e uccidere alcuni passanti che, loro malgrado, si trovavano a transitare nell’area di Bislett. Al momento dalla capitale del Paese scandinavo giungono notizie frammentarie e non troppo circostanziate, ma si sa con certezza che l’autore del folle gesto è caduto sotto i colpi delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell’ordine locali. A riferirlo è stato il direttore delle operazioni di polizia, Tore Solberg, alla Norwegian Broadcasting (Nrk).

Niger, incendio in una scuola: morti 26 bambini/ Struttura era di paglia e legno

A fargli eco, inoltre, ci ha pensato il capo della polizia, Torgeir Brenden, le cui dichiarazioni stanno rimbalzando da un media norvegese all’altro: “Una pattuglia si trovava accanto al luogo dell’aggressione e per questo è riuscita a fermare l’uomo – ha spiegato –. Inizialmente gli agenti hanno cercato di investirlo, dopo avere visto che ha cercato di accoltellare una persona”, poi purtroppo l’autovettura della polizia si è schiantata contro un muro. A quel punto “gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo” e hanno quindi dovuto sparargli per salvarsi. Quest’ultimo sarebbe quindi stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Ulleval, ma è morto a seguito delle gravi ferite rimediate nello scontro con i poliziotti.

Bielorussia spinge migranti in Polonia/ Caos confine, Usa-Ue: Minsk provoca invasione

NORVEGIA, PAURA A OSLO: UOMO A TORSO NUDO ACCOLTELLA PASSANTI, GIALLO SULLE LORO CONDIZIONI DI SALUTE

Mentre ora gli inquirenti stanno provando a ricostruire l’accaduto e a capire le ragioni alla base di quest’azione folle da parte dell’uomo, che, ricordiamo, armato di coltello si è scaraventato addosso ad alcuni passanti a Oslo, in Norvegia, prima di essere ucciso all’interno di un edificio dalle forze dell’ordine della capitale, iniziano ad emergere anche i primi dettagli visivi, anzi, “registrati” in merito a questa vicenda.

In particolare, alcuni media hanno divulgato video nei quali compare l’uomo a torso nudo e brandendo il coltello con fierezza. Intanto, è giallo sulle condizioni di salute dei cittadini feriti: la polizia ha parlato ufficialmente di “più di una persona accoltellata”, senza tuttavia fornire altre delucidazioni. Non si sa, al momento, quante siano le persone coinvolte e, soprattutto, come stiano.

Cina: “estrarre più carbone possibile”/ Diktat di Xi Jinping affossa impegni a Cop26

© RIPRODUZIONE RISERVATA