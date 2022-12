Uomo gettato in cassonetto da bulli a Napoli/ Video diventa virale su Tik Tok

Il video di un uomo gettato in un cassonetto dei rifiuti da un gruppo di bulli a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, è diventato virale su Tik Tok. I giovani malviventi, come riportato dal Corriere della Sera, hanno costretto con la forza il malcapitato a entrare nel bidone, poi hanno chiuso il coperchio e lo hanno ribaltato sul marciapiede. Le immagini si interrompono dopo la caduta. L’identità della vittima non è stata resa nota, ma potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora o semplicemente di un passante. Anche in merito alle sue condizioni di salute non si sa nulla.

La denuncia di quanto accaduto è stata presentata da Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi, che ha creato un osservatorio sul social network, chiedendo ai cittadini di segnalare filmati dal contenuto socialmente discutibile. “Questo è il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla Polizia Postale, devono essere puniti a dovere”, ha scritto.

Uomo gettato in cassonetto da bulli a Napoli: la denuncia

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo la pubblicazione del video dell’uomo gettato nel cassonetto dai bulli a Napoli, ha chiesto alle autorità di intervenire. “Vogliamo individuare i responsabili di questa vergogna per dare un segnale forte. Purtroppo è l’ennesimo caso che segnaliamo di ‘bulli’ che si divertono a far del male alle persone fragili. Un atto del genere non è una bravata, non è una goliardata. Non c’è proprio nulla da divertirsi”, ha aggiunto.

La vicenda ha creato molto scalpore. “I ragazzi napoletani ripresi nel video su Tik Tok mentre buttano un uomo nel cassonetto non sono bulli ma criminali e come tali vanno trattati. Mi auguro che polizia e Procura individuino subito queste persone che meritano una sanzione penale esemplare”, ha commentato Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Napoli, è virale il video dei bulli che fanno entrare uomo in un cassonetto e lo rovesciano sul marciapiedi denunciato dal deputato Borrelli: “Il Natale dei vigliacchi, siamo sulle tracce degli autori di questa vergogna” pic.twitter.com/Ak2eWywDei — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) December 25, 2022













