Uomo nudo intrappolato nel muro di un teatro/ USA: era lì da 2-3 giorni

Un uomo nudo è rimasto intrappolato per un periodo di tempo compreso fra i 2 e i 3 giorni all’interno del muro di un teatro negli Stati Uniti d’America, più precisamente in quel di Syracuse, nello Stato di New York. Nella giornata di venerdì 5 novembre 2021, infatti, i vigili del fuoco locali sono intervenuti dopo essere stati allertati da una segnalazione secondo cui si avvertivano nitidamente grida di aiuto e suoni provenire dal muro. Così, dopo essere giunti sul luogo, i soccorritori hanno optato per il taglio delle pareti, traendo in salvo la persona, che è successivamente stata ricoverata in ospedale.

Corte d'appello sospende obbligo vaccinale Biden per aziende/ "È incostituzionale"

Sulla pagina Facebook del Syracuse Fire Department, si legge quanto segue: “Si ritiene che la persona, un maschio adulto, sia entrata in teatro 2-3 giorni fa. Non è chiaro come abbia fatto esattamente ad accedere all’area dietro il muro”. In base alla ricostruzione effettuata sino a questo momento, il malcapitato sarebbe rimasto bloccato in un vespaio per almeno due giorni, tanto che il regista Mike Intaglietta, intervistato dal Syracuse.com, giornale online del posto, ha riferito che quell’uomo era stato visto girare dentro l’edificio nei primi giorni della settimana corrente e che aveva pensato che fosse entrato per cercare un po’ di calore, viste le temperature esterne, oppure per utilizzare il bagno.

COVID, INGHILTERRA ANTICIPA DI UN MESE TERZE DOSI/ La mossa del governo Johnson

UOMO INTRAPPOLATO NEL MURO DI UN TEATRO: “PENSAVAMO FOSSE ENTRATO PER SCALDARSI…”

La vicenda ha indubbiamente dell’incredibile, visto che, secondo quanto documentato ancora dal Syracuse.com, i lavoratori del teatro che lo avevano visto aggirarsi all’interno della struttura hanno dichiarato di averlo perso di vista a un certo punto, credendo di conseguenza che se ne fosse andato.

Importante anche la testimonianza di John Kane, vicecapo dei vigili del fuoco di Syracuse, che ha dato conferma delle informazioni che vi abbiamo riferito: l’uomo è rimasto nascosto nel vespaio del teatro per 48 ore o più, intrappolato dopo una caduta all’interno del muro dei bagni maschili. Secondo quanto precisato a posteriori dagli inquirenti, egli soffrirebbe di una malattia mentale. Non ci sarebbero accuse nei suoi confronti e le sue generalità non sarebbero state rilevate.

Bolsonaro dice “Torre di Pizza” invece di Torre di Pisa/ Nuova gaffe del brasiliano





© RIPRODUZIONE RISERVATA