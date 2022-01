Urla contro Katia Ricciarelli fuori dal GF Vip/ Manila sconvolta “Percezione diversa”

L’affaire Katia Ricciarelli continua a far discutere e non solo nella Casa del Grande Fratello Vip. Il comportamento della cantante con alcune coinquiline ha sollevato un polverone che sarà difficile da tenere a bada da Alfonso Signorini tanto è forte anche sul web l’indignazione nei suoi confronti. C’è però di più perché ciò che pensa gran parte del pubblico è arrivato fino a dentro le mura della Casa.

È accaduto oggi, quando una persona fuori dalla Casa di Cinecittà ha iniziato ad urlare una frase che i gieffini hanno subito compreso: “Katia fuori!” In giardino, al momento delle urla, c’erano Miriana Trevisan – che ha risposto con un “vi amo anche io” alla frase contro Katia – e Gianmaria Antinolfi, che si è espresso con un semplice sorriso e ha poi riferito tutto a Manila Nazzaro, che sappiamo essere dalla parte della Ricciarelli.

La reazione di Manila Nazzaro alle urla contro Katia Ricciarelli al GF Vip

Manila Nazzaro, spiazzata dall’accaduto, ha poi commentato le urla contro Katia con Soleil Sorge: “C’è sempre qualcuno a cui non piaci. Il parere di una persona non è quello di tutti. – ha esordito la conduttrice, continuando – Ci sono momenti in cui non facciamo nulla e altri in cui succedono cose interessanti. Ok che i telespettatori possono vedere quasi tutto, ma non è come un documentario sugli animali e anche in quel caso basta tagliare un pezzo per non avere una visione completa.” Ha quindi concluso, sottolineando: “Ricordiamoci che è uno show. Detto ciò la percezione fuori non è la stessa di qui dentro.”. Ma come reagirà Katia quando lo scoprirà?

