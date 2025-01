L’omaggio di Biden a papa Francesco con il conferimento della Medaglia presidenziale della libertà, arriva nel weekend in cui era previsto un incontro personale tra i due presso la Santa Sede, ma il presidente americano ha dovuto cancellare il viaggio di tre giorni in Italia a causa dell’emergenza incendi che ha colpito Los Angeles.

“Oggi il Presidente Biden ha parlato con Sua Santità Papa Francesco e lo ha nominato destinatario della Presidential Medal of Freedom with Distinction“, recita il comunicato della Casa Bianca. Nella citazione, si fa riferimento anche alla carriera di Bergoglio. “Papa Francesco è il Papa della gente“, viene riportato nel documento.

BIDEN E PAPA E RANCESCO, UNA VECCHIA AMICIZIA…

Eppure per l’accademico Massimo Faggioli, professore alla Villanova University che segue il papato, sia Biden sia Papa Francesco sono stati indeboliti dagli eventi globali. “È davvero difficile sottovalutare quanto sia tragico questo momento per entrambi gli uomini, in modi diversi, perché quello che poteva andare storto è andato storto in questi pochi anni“, ha dichiarato a Reuters.

Il buon rapporto che coltivano da molti anni risale a prima che Biden diventasse presidente, infatti si sono incontrati tre volte, infatti, quando era vicepresidente. Quando Biden è finito nel mirino della critica di Vescovi e cattolici americani per il al diritto di abortire, adifenderlo nel 2021 fu proprio Papa Francesco, che dal canto suo ha spinto per aprire la Chiesa al mondo moderno da quando la guida, finendo a sua volta nel mirino di alcuni cattolici statunitensi che lo considerano troppo liberale.

Sebbene il presidente si sia adoperato per ampliare l’accesso all’aborto mentre era in carica, mettendosi in contrasto con la Chiesa cattolica, Biden e il Papa si sono spesso concentrati sulle questioni su cui erano d’accordo, tra cui affrontare il cambiamento climatico e la minaccia rappresentata dal crescente nazionalismo. Nel 2021, lo aveva elogiato definendolo “il più importante guerriero per la pace che abbia mai incontrato“.

I due si erano sentiti anche prima di Natale per discutere degli sforzi da compiere per far progredire la pace.