Usa, Biden ha scelto i tacchini da salvare per il Ringraziamento/ “Sono vaccinati”

Joe Biden ha scelto i due tacchini da “salvare” in vista del Ringraziamento, un evento molto sentito negli Usa. Ogni anno, infatti, migliaia di esemplari vengono messi sulle tavole degli americani, mentre alla Casa Bianca è uso adottarne una coppia per graziarli. Una tradizione che va avanti addirittura dal 1947 e che anche quest’anno non poteva mancare. I fortunati si chiamano Peanut Butter e Jelly e vengono dall’Indiana: sono stati presentati ufficialmente in un video pubblicato su Twitter.

“Ogni americano vuole guardare il tacchino negli occhi e assicurargli che tutto vada bene”, ha dichiarato il Presidente nel breve filmato. “E così, ragazzi, andrà tutto bene”, ha poi concluso. Peanut Butter e Jelly non finiranno dunque in bocca agli americani quest’anno. In molti, tuttavia, si stanno chiedendo perché la scelta è ricaduta su di loro. A rispondere alla domanda, in modo per lo più simbolico, è stato proprio Joe Biden.

Usa, Biden ha scelto i tacchini da salvare per il Ringraziamento: il motivo

Nel video in cui sono stati presentati i tacchini da salvare per il Ringraziamento negli Usa, Joe Biden ha svelato i motivi per cui li ha scelti. “Peanut Butter e Jelly sono stati scelti per il loro carattere, il loro aspetto e, sospetto, per il loro status vaccinale”, ha detto. Una affermazione in tono scherzoso, ma che in realtà lancia un messaggio ben preciso, ovvero quello dell’importanza dei sieri nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

Dietro agli elogi al loro “aspetto”, tuttavia, si nasconde probabilmente anche un messaggio relativo al clima. Soltanto pochi giorni fa infatti Joe Biden si è congratulato con i Paesi, tra cui l’Italia, che hanno sottoscritto un impegno serio sul tema in occasione del G20. A trarre i benefici di un miglioramento sotto questo punto di vista non potranno che essere in primis gli animali, tra cui appunto i tacchini.

