USA: capo della Difesa ricoverato all’oscuro di Biden/ Trump: “Poco professionale, sia licenziato subito”

USA: il capo della Difesa è ricoverato, ma nessuno ha informato Biden

Gli USA negli ultimi giorni sono stati colpiti da un singolare “giallo” sul ricovero in ospedale del capo gabinetto della Difesa americana, Lloyd Austin. Uomo chiave all’interno del governo, prende ogni decisione delicata sulla difesa e sulla posizione degli Stati Uniti nei confronti delle minacce militari esterne, oltre ad essere il collegamento tra il presidente Biden e la catena di comando nucleare, finito in ospedale in un momento a dir poco critico per la sicurezza geopolitica internazionale.

Fin qui, restando al ricovero del capo della Difesa USA non ci sarebbe nulla di male, non fosse che sembrerebbe che nessuno, Joe Biden incluso, sapeva nulla. A scoprire l’anomalia è stato il sito Politico, secondo il quale sono passati almeno tre giorni dal ricovero di Austin al momento in cui Biden ne è stato messo al corrente, peraltro da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale, anch’egli all’oscuro di tutto. Qual è il problema? Che gli USA per tre giorni sono stati senza un capo della Difesa e, fortunatamente, non è successo nulla. In carica Austin aveva lasciato la sua vice, Kathleen Hicks, senza informare neppure lei sul suo ricovero.

Trump: “Il fallito Lloyd Autin sia licenziato subito”

Contestualmente alla presa di coscienza del presidente USA sul ricovero del capo della Difesa, quest’ultimo si è assunto, ancora dall’ospedale, le complete responsabilità per l’accaduto. “Sono molto felice di essere in via di guarigione e non vedo l’ora di tornare presto al Pentagono”, ha detto, sottolineando che “è importante dire che si trattava di una procedura medica di mia competenza e mi assumo la piena responsabilità sulla divulgazione”.

L’occasione, ovviamente, non è sfuggita al principale contendente di Biden per la presidenza USA, Donald Trump, che commentando la sparizione del capo della Difesa, ha sottolineato che “il fallito segretario Lloyd Autin dovrebbe essere licenziato immediatamente per condotta professionale impropria e non aver adempiuto ai suoi doveri. È scomparso da una settimana, e nessuno, compreso il suo capo, l’imbroglione Joe Biden”, ha concluso Trump sulla vicenda del capo della Difesa USA, “aveva la più pallida idea di dove fosse o dove potesse essere”.

