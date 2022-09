Usa, coprifuoco per gli adolescenti/ A casa dalle 22 alle 5, multa per i trasgressori

La contea del Maryland, nei pressi di Washington negli Stati Uniti, ha deciso di istituire un coprifuoco per i ragazzi e le ragazze con meno di 17 anni. La singolare misura arriva dalla contea Prince George, reduce da un’incredibile ondata di violenze esplosa nell’ultimo mese per mano di soggetti minorenni. “A questo punto, questi ragazzi non hanno bisogno di un abbraccio, devono essere ritenuti responsabili – ha spiegato Angela Alsobrooks, capo della contea Prince George, come riferisce il quotidiano Independent – So che non è una domanda popolare, ma dove sono i loro genitori? Dove sono gli zii e le zie e agli altri membri della famiglia che sono responsabili per loro?”.

Il coprifuoco entrerà in vigore a partire dal 9 settembre e durerà 30 giorni. Per tutta la durata di questo periodo, i ragazzi con meno di 17 anni avranno il divieto di uscire in strada in fasce orarie precise: dalle 22 di sera fino alle 5 del mattino nei giorni dalla domenica e al giovedì, e dalle 23.59 fino alle 5 del mattino il venerdì e il sabato. Per i giovani che saranno scoperti a violare il coprifuoco sarà prevista l’emissione di una multa. “Il coprifuoco è solo uno degli strumenti che abbiamo a disposizione, ma non possiamo rimanere a guardare” ha affermato Alsobrooks, come riporta la stampa estera.

Coprifuoco per adolescenti negli Stati Uniti contro la criminalità: “la polizia arresta sempre gli stessi minori”

La Contea Prince George nel Maryland, Stati Uniti, è stata travolta da un’intensa esplosione di episodi violenti e non è la prima volta nella sua storia che ricorre al coprifuoco per gli adolescenti. Nel weekend appena trascorso, almeno quattro persone sono state uccise in uno scontro a fuoco. Tra le vittime è stato registrato un 15enne, mentre tra i feriti più gravi figurano un altro ragazzo e una bambina di appena 18 mesi. Secondo quanto ha riferito l’Independent, Angela Alsobrooks, capo della contea, ha spiegato che nel 2022 sono stati arrestati 430 minorenni, mentre nel 2021 erano appena la metà.

Nella contea si sono registrati 350 furti d’auto, mentre nel 2019 erano 91. Nel solo mese di agosto, il numero di omicidi è salito a 24. “La polizia continua ad arrestare gli stessi minori, che a questo punto devono rispondere delle proprie azioni”, ha concluso Alsobrooks. Il coprifuoco, già istituito in misura simile nel 1995, è una delle iniziative che la contea intende adottare per arginare il dilagare della criminalità minorile. Le autorità locali intendono infatti finanziare programmi per la salute mentale nelle scuole e incentivare il lavoro stagionale nei mesi estivi.











