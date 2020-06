“Usa creano armi etniche contro russi e slavi”: fake news/ Bufala su bioterrorismo

Pubblicità

Le bufale sono ormai all’ordine del giorno. L’ultima in termini cronologici vedrebbe una guerra degli Usa contro la Russia, non solo con armi tradizionali ma anche con laboratori biologici. In caso di minaccia militare, dunque, gli Stati Uniti sarebbero pronti a sfoderare le loro armi chimiche e biologiche potenzialmente più imprevedibili e mortali. Una notizia, questa, che ha destato molta paura soprattutto dopo la diffusione del Coronavirus e dei suoi effetti sull’uomo. Abbiamo potuto vedere come un nuovo virus sconosciuto sia in grado di diffondersi molto velocemente con effetti spaventosi sull’uomo e per i medici esperti. Secondo quanto diffuso, inoltre, gli americani sarebbero pronti non solo a sfoderare armi biologiche ma anche armi etniche mirate esclusivamente a sterminare la popolazione russa e l’intero gruppo etnico degli slavi. Tuttavia, come spiega il portale Eu vs Disinfo quella appena data è una fake news, una teoria del complotto piuttosto ricorrente che senza alcuna prova tende a sostenere lo sviluppo da parte degli Stati Uniti di armi biologiche e la presenza di laboratori biologici segreti sparsi nel mondo.

LA BUFALA SUGLI USA E LE ARMI ETNICHE

Secondo la bufala ricorrente che vede protagonisti gli Stati Uniti, il compito principale di questi laboratori biologici segreti sarebbe quello di creare dei virus da usare in una guerra contro la Russia. Non è un caso se i laboratori di virologia presenti in Ucraina siano coinvolti nella prevenzione dei rischi di malattie complesse da parte di agenti patogeni, occupandosi anche di lotta al bioterrorismo. Ovviamente dopo la diffusione della bufala non si è fatta attendere la replica da parte dell’Ambasciata Usa in Georgia che ha bollato la notizia come “sciocchezze tipiche delle campagne di disinformazione e propaganda russa”. Il Centro Richard Lugar, bersaglio di queste teorie del complotto, rappresenta in realtà una vera eccellenza per il sistema sanitario pubblico della Georgia. Non si tratta della prima fake news che vorrebbe gli Stati Uniti pronti a creare armi biologiche contro la Russia ma anche che l’Ucraina sia diventata un sito di test per lo sviluppo di armi biologiche e che i lavoratori americani in Ucraina siano letali.



