USA E PAKISTAN/ Un patto dei servizi per non lasciare il Paese a Russia e jihadisti

Secondo fonti di intelligence il servizio segreto pachistano ha posto in essere una collaborazione con la Cia allo scopo di ottenere il sostegno di Washington in merito al prestito che l’Fmi intende dare al Pakistan.

I due uomini chiave che hanno contribuito a realizzare questo accordo sono il capo di Stato maggiore pachistano generale Qamar Javed Bajwa e il direttore dell’Isi pachistana, Nadeem Ahmad Anjum. A tale proposito è necessario fare un inciso: nonostante il primo ministro pachistano Imran Khan avesse elogiato il lavoro di Faiz Hameed come capo del Inter-Services Intelligence, Hameed è stato sostituito dal generale Nadeem Ahmad Anjum, dietro pressione dell’esercito.

Faiz Hameed è stato trasferito al comando del Corpo di Peshawar. Questi contrasti all’interno degli apparati di potere del Pakistan – che altro non sono che conflitti di potere – arrivano in un momento molto delicato in cui il Pakistan è minacciato dallo Stato islamico in Khorasan. Proprio per rendere il Pakistan più sicuro, prima di lasciare il suo incarico Faiz Hameed aveva organizzato una conferenza a Islamabad in cui erano presenti il direttore dell’intelligence iraniana e cioè il Vevak, funzionari della Guardia rivoluzionaria iraniana, il Guoanbu cinese, l’Svr e il Gu della Russia (l’ex Gru). Ma erano anche presenti i talebani, tra cui Taj Mir Jawad, l’ex capo delle operazioni di intelligence talebane a Jalalabad.

Ritornando alla collaborazione tra la Cia e il Pakistan, le premesse della rinnovata collaborazione vanno collocate temporalmente nel settembre del 2021, quando il direttore della Cia William Burns si è recato nel quartier generale dell’Isi a Rawalpindi, tre settimane dopo che i talebani avevano preso Kabul. Questa collaborazione ha consentito di eliminare il 31 luglio il capo di Al Qaeda Ayman Al Zawahiri. In cambio di questa collaborazione gli Stati Uniti hanno ottenuto da un lato l’autorizzazione a rimanere in Pakistan e dall’altro hanno ottenuto che loro operazioni di antiterrorismo – poste in essere da una unità speciale della Cia – siano sempre coordinate con l’Isi.

