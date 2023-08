Usa, emergenza senzatetto nelle grandi città/ “600 mila persone vivono in strada”

Negli Stati Uniti da tempo c’è una grave emergenza legata ai senzatetto, nelle grandi città come Los Angeles, San Francisco, New York e Chicago ogni notte almeno 600 mila persone sono costrette a dormire in strada o trovare riparo di fortuna. Un fenomeno sociale che si è intensificato negli ultimi anni fino ad arrivare in alcune zone a rappresentare quasi il 12% della cittadinanza, e sta costringendo sindaci ed autorità locali a prendere seri provvedimenti per contrastare i problemi di ordine pubblico.

Secondo le stime della National Alliance to End Homelessness la popolazione degli “homeless” è cresciuta del 6% dal 2021, soprattutto tra gli afroamericani, i giovani sotto i 25 anni con problemi legati ad alcol e droghe, ma anche un grande numero di veterani delle forze armate che ne costituscono il 6% di tutto il totale. L’emergenza sta inoltre creando tensioni politiche , tra la detra conservatrice che richiama all’ordine pubblico con maggiore presenza di polizia e la sinistra che choede riforme per il welfare, come l’abbassamento dei costi di affitto e la maggiorazione dei salari, utili a permettere uno stile di vita più dignitoso a molte persone.

Aumentano i senzatetto in Usa, record di “Homeless” a Los Angeles e New York

In base al report degli enti di assistenza ai senzatetto in Usa, alla base di questo fenomeno sociale in crescita, ci sarebbe soprattutto la mancanza di occupazione o il lavoro povero, un problema che in America è cresciuto in maniera esponenziale dal 2020, non arginato neanche dai momenti di ripresa dell’economia. Il costo della vita sempre più elevato e l’inflazione stanno contribuendo all’impoverimento di molte classi sociali che precedentemente potevano permettersi almeno un alloggio.

Così le percentuali continuano a salire di anno in anno, e i numeri come fanno notare le organizzazioni di sostegno, sono sottostimati, anche perchè c’è l’evidente difficoltà di censire tutti coloro che vivono nell’ombra. Le persone senza fissa dimora sono aumentate in particolar modo in California, stato che detiene il record di senzatetto in Usa, ma anche a New York con 91.271 persone senza casa, per le quali il sindaco Eric Adams ha dovuto prendere provvedimenti ed approvare permessi speciali per garantire loro ospitalità in spazi pubblici della città.











