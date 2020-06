Usa, poliziotti via dalle scuole?/ “Studenti e insegnanti si sentono meno al sicuro”

Pubblicità

Poliziotti via dalle scuole negli Stati Uniti? Diversi distretti scolastici negli ultimi giorni hanno deciso di interrompere i loro rapporti con i dipartimenti di polizia Usa locali. Lo rivela il New York Times, spiegando che c’è preoccupazione: più che una forma di protezione, gli agenti rappresentano ora una minaccia. Il clima si fa più teso dopo la morte di George Floyd. Mentre le proteste continuano, prende forma una piccola “rivoluzione”. I distretti scolastici di Minneapolis, Seattle e Portland, ad esempio, hanno annunciato l’intenzione di rimuovere gli agenti dai campus, perché studenti e personale non si sentono del tutto al sicuro con la polizia. A Los Angeles e Chicago, due dei tre maggiori distretti scolastici in Usa, i sindacati degli insegnanti spingono per far allontanare gli “ufficiali delle risorse scolastiche” (come vengono ufficialmente chiamati, ndr). Decisioni sorprendenti, direste, considerando che si tratta di figure che si occupano di sicurezza. Ma non sono mancati episodi che hanno alimentato queste preoccupazioni.

POLIZIOTTI USA VIA DALLE SCUOLE? “PERCEPITI COME MINACCIA”

Nella contea di Orange County, in Florida, a novembre un ufficiale delle risorse scolastiche è stato licenziato dopo che è emerso un video in cui lo si vedeva afferrare per i capelli una studentessa, tirandole poi la testa indietro, durante un arresto per una rissa a scuola. Qualche settimana dopo un ufficiale assegnato alla contea di Vance ha perso il lavoro per aver sbattuto ripetutamente a terra un ragazzino di 11 anni. E non mancano episodi di razzismo, come riportato dal New York Times. Alla Fremont High School, a Los Angeles, dove il corpo studentesco è per il 90 per cento circa composto da latinoamericani, la polizia ha usato lo spray al pepe a novembre per sedare una rissa. Tante negli anni le richieste di mettere a freno la polizia, anche perché la criminalità a scuola è diminuita negli ultimi anni. Non tutti però sono d’accordo: c’è chi ritiene che sappiano gestire meglio gli adolescenti rispetto alla polizia cittadina. Questi ufficiali sono infatti addestrati per prevenire sparatorie nelle scuole e si occupano degli studenti che denunciano abusi sessuali o sono a rischio suicidio.

Per questo mandarli via senza un adeguato piano di sicurezza sarebbe pericoloso. Il sindaco di New York Bill de Blasio, ad esempio, non vuole ridurre in maniera significativa la presenza degli agenti nelle scuole, anche se studenti e insegnanti gli hanno chiesto di sostituirli con un nuovo gruppo di consulenti e assistenti sociali. C’è anche chi propone di sostituirli con psicologi e infermieri. Ma il dibattito è in corso.



