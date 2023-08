Usa, ripartono i pagamenti del prestito studenti/ “Rate shock da oltre 500 $ al mese”

In Usa ripartono i piani di pagamento per il rimborso del prestito studenti relativo al prestito federale garantito per proseguire gli studi universitari. Ora molte famiglie americane si stanno preparando allo shock finanziario che il provvedimento provocherà a causa delle cifre elevate da pagare per le rate mensili. Secondo uno studio condotto da Transunion molti mutuatari saranno chiamati a rimborsare oltre 500 dollari al mese, con evidente disagio economico che si abbatterà su milioni di persone già in difficoltà con altri pagamenti e con il costo della vita sempre più caro.

La moratoria che aveva sospeso i rimborsi è terminata, e neanche la volontà del presidente Biden è bastata per convincere il Congresso a cancellare definitivamente il debito, il provvedimento era stato giudicato troppo oneroso, in quanto il governo avrebbe dovuto rinunciare a circa 400 miliardi di dollari, dopo la bocciatura quindi si riprende a pieno regime come in precedenza e per molti neolaureati questa sarà la prima volta che dovranno affrontare il rimborso mensile.

Usa ripristinano rate prestito studenti, le famiglie accumulano debiti

Le famiglie americane con figli studenti o che hanno concluso gli studi universitari dovranno presto ricalibrare i bilanci per cercare di far quadrare i conti. Sulle uscite mensili infatti peserà dai 200 ai 500 dollari il debito del prestito studentesco da rimborsare a rate dopo la fine della moratoria. L’onere di questi pagamenti ora si aggiungerà ad altre forme di finanziamento prevalentemente contratte durante la pandemia a causa della crisi sanitaria che aveva anche ridotto l’occupazione in molti settori.

Liz Pagel, responsabile dell’attività di prestito al consumo di TransUnion sulle pagine di Fastreveal.com, ha quindi avvertito tutti i consumatori di prepararsi ad un’attenta pianificazione finanziaria, perchè l’accumulo di questi prodotti di credito aggiuntivi potrebbe presentare ulteriori ostacoli. Dichiarando che “Il riavvio dei pagamenti dei prestiti studenteschi rappresenta una sfida finanziaria significativa per milioni di americani e, poiché la nazione sta passando a un’era post-pandemia, un’attenta pianificazione e preparazione finanziaria sarà fondamentale per navigare in queste acque turbolente”.











