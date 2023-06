Usa, Uk, Olanda e Danimarca spediscono missili a Ucraina/ “Per controffensiva aerea”

Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca hanno annunciato che forniranno un centinaio di missili a corto e medio raggio all’Ucraina per contrastare gli attacchi della Russia. Le attrezzature di difesa aerea, come riportato da Ansa, saranno “ad alta priorità”.

Insieme ai razzi a propulsione, inoltre, verranno inviati anche “i sistemi associati necessari per proteggere l’infrastruttura nazionale critica dell’Ucraina e garantire ulteriormente il successo delle operazioni di controffensiva nei prossimi mesi”. A rivelarlo è stata una nota congiunta pubblicata da Downing Street, in cui viene anche sottolineato che “la consegna dell’attrezzatura è già iniziata e dovrebbe essere completata entro diverse settimane”. Gli Stati Uniti, da parte loro, stanno lavorando anche alla fornitura degli aerei da combattimento F-16, ma l’utilizzo di questi ultimi da parte di Kiev è ancora lontana. “Siamo lontani dal completamento del progetto, c’è ancora tanto lavoro da fare. Penso sarebbe prematuro fissare una data o ogni altra indicazione”, ha affermato il generale dell’esercito Mark Milley.

Le richieste di Volodymyr Zelensky di nuovi aiuti sono state dunque accettate con Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca che hanno spedito nuovi missili all’Ucraina. “Il nostro eroico popolo, le nostre forze in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura. Perché per la Russia perdere questa campagna contro l’Ucraina, direi, in realtà significa perdere la guerra”, ha sottolineato il presidente in un’intervista a NBC News dal suo ufficio a Kiev.

Allo stesso tempo, ha voluto invitare l’Occidente ad accelerare i tempi di consegna delle armi – soprattutto degli aerei di combattimento, per cui è in corso anche un progetto di addestramento dei piloti ucraini – per evitare che Mosca approfitti dei tempi lenti degli alleati. “Le notizie delle prime linee solitamente sono positive, ma è molto difficile andare avanti”, ha aggiunto.

