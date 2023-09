USA verso shutdown: manca l’accordo con i Repubblicani/ Stipendi di mln di americani a rischio

Negli USA è sempre più vicino lo spettro dello shutdown. Nelle ultime ore, come spiega il sito di RaiNews, ha prevalso la linea dura del partito Repubblicano, con il tentativo di trovare un compromesso, rinviando di un mese la scadenza per la copertura dei fondi federali, che è fallito. Nonostante nel testo siano stati inseriti i tagli alla spesa e siano stati stanziati i fondi per mettere in sicurezza i confini con il Messico, alla fine l’accordo non è stato raggiunto, di conseguenza resta davvero poco tempo affinché per evitare lo shutdown dei conti pubblici, evento che non accade dal 2019.

Ma in cosa consiste? Tutti gli stipendi di milioni di dipendenti federali verrebbero bloccati, compresi quelli di un milioni di militari, di conseguenza si tratta di un fatto a dir poco increscioso per una larga fetta di cittadini americani. A far “saltare il banco” sono stati i Repubblicani, che guidati da Matt Gaetz, molto vicino a Donald Trump, hanno spiegato che non avrebbero firmato un testo che garantiva delle coperture fino al 31 ottobre. Rainews parla di “ore drammatiche a Washington”, con i Repubblicani della Camera che sono riuniti in una sala del Campidoglio per trovare una soluzione che rischia di travolgere in particolare i conservatori, accusati di aver messo in difficoltà milioni di lavoratori.

USA VERSO SHUTDOWN: C’E’ TEMPO FINO ALLA MEZZANOTTE DI OGGI

Secondo quanto spiegato dalla CNN, McCarthy, speaker repubblicano della Camera, avrebbe comunicato che “non ci sarebbero molte opzioni per evitare lo shutdown”. Per evitare il “collasso”, bisognerà raggiungere un’intesa entro la mezzanotte americana di oggi, sabato 30 settembre 2023, di conseguenza il tempo sta scorrendo inesorabilmente e bisogna fare ovviamente in fretta.

In ogni caso secondo alcuni economisti interpellati dai media americani, se si dovesse verificare un breve shutdown l’economia a stelle e strisce non dovrebbe subire un contraccolpo significativo, ma un periodo più lungo potrebbe essere devastante sui conti: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

